Pernambuco tem 3 cidades entre as 20 com piores saneamentos no país, aponta levantamento

Segundo o Ranking do Saneamento 2026, do Instituto Trata Brasil e divulgado nesta quarta (18), Pernambuco tem 3 entre os 20 municípios com piores avaliações; levantamento avalia as 100 cidades mais populosas do país

Falta de saneamento deixa três cidades de Pernambuco entre as 20 piores do país (Marina Torres/DP Foto)

As cidades de Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes, todas na Região Metropolitana, estão entre os 20 municípios com piores índices de saneamento básico no país. As informações são do Ranking do Saneamento 2026, estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil e divulgado nesta quarta (18).

O levantamento avalia os dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, das 100 cidades brasileiras mais populosas em 2024. Esta é a 18° edição da pesquisa, que apontou que seis cidades pernambucanas estão entre as 29 piores do ranking.



Caruaru, no Agreste, é a cidade pernambucana que está melhor posicionada no ranking, ocupando a 72° posição. Logo em seguida, Petrolina, no Sertão, é 73°. Recife está na 80° colocação.



Já mais abaixo no ranking estão Olinda (83°), Paulista (85°), e Jaboatão (92°). Segundo o Trata Brasil, nenhum município entre os 20 piores apresenta média de investimento por habitante acima do necessário para a universalização dos serviços, R$ 225,00.



De acordo com as informações do estudo, essa realidade “os distancia ainda mais dos objetivos estabelecidos pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico”.



Atendimento urbano de água



No quesito de atendimento urbano de água, Paulista foi a 9° pior cidade dentre as 100 avaliadas. Recife veio logo em seguida, na 8° pior colocação. Segundo o levantamento, Jaboatão ocupou o 5° pior índice.



Balanço



Em comparação com o Ranking do Saneamento 2025, Caruaru caiu uma posição, enquanto Petrolina desceu cinco colocações no ranking. Recife, por sua vez, subiu três posições.



Olinda caiu uma posição, assim como Paulista, e Jaboatão variou negativamente três colocações.



O que diz a Compesa



A equipe de reportagem do Diario de Pernambuco procurou a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), mas até a última atualização desta matéria, não obteve resposta.



Prefeituras

As gestões das cidades de Olinda, Caruaru, Petrolina, Jaboatão, Paulista e Recife também foram procuradas.



Em nota, a Prefeitura de Paulista informou que a gestão do saneamento básico, incluindo abastecimento de água e esgotamento sanitário, no município é de responsabilidade da Compesa. A gestão diz ainda que "reconhece os desafios existentes no esgotamento sanitário e mantém parceria com a Compesa, acompanhando e apoiando ações que visam à melhoria do serviço e à qualidade de vida da população".

Já Prefeitura do Recife disse, também em nota, que a Compesa é "a concessionária responsável pelos serviços de saneamento básico e abastecimento d´água no Recife". "Mesmo assim, para ampliar a rede de saneamento, o Recife atua de forma complementar, cujos investimentos em Urbanização e Saneamento Integrado chegam a patamares da ordem de R$ 400 milhões", completa.

Na nota, a prefeitura diz ainda que "as obras beneficiam moradores de 13 bairros e outras 13 comunidades através de obras realizadas pelo Promorar, URB e Secretaria de Saneamento".

"Entre as localidades beneficiadas, figuram os mais diversos endereços. Desde a Orla de Boa Viagem a comunidades atendidas pelo Promorar como Irmã Dorothy, na imbiribeira, além de bairros como Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Cordeiro, Iputinga, Santo Amaro e Campo Grande. Além disso, também estão em andamento as obras de 2.036 unidades habitacionais em 10 conjuntos, todos equipados com sistema de saneamento básico".