Municípios pernambucanos continuam com piores índices de saneamento no País

O Ranking avalia os sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos

O Instituto Trata Trata Brasil divulgou os novos rankings de 2026 sobre os serviços de saneamento de 100 municípios brasileiros (Francisco Silva/DP Foto)

O Instituto Trata Trata Brasil divulgou os novos rankings de 2026 sobre os serviços de saneamento de 100 municípios brasileiros. Mais uma vez não há uma cidade de Pernambuco figurando entre os 10 melhores, no entanto há na lista dos 10 piores. Os dados analisados referem-se ao ano de 2024. O Ranking avalia os sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, investimentos em saneamento básico e perdas de água, sendo cada dimensão composta por indicadores aos quais são atribuídas pontuações.

Jaboatão dos Guararapes ocupa a 92º posição quando é feita a média de todos os critérios usados pelo instituto. A situação piorou, pois no ranking anterior a cidade era a 89ª.

Caruaru caiu de 71º para a 72º posição; Petrolina despencou de 68° e agora é 73º; o Recife subiu da 83ª colocação para 80ª; Olinda caiu de 82º para 83ª e Paulista passou de 84° para o 85° lugar.

O quadro mais crítico do Jaboatão é em relação à coleta total de esgoto sanitário, que corresponde a apenas 20,61%. A nota de 2,29 coloca o segundo maior município pernambucano em 94º lugar.

Em relação ao atendimento total de água, Recife ocupa a 91ª colocação com 78,93%, seguido de Paulista, que tem 78,9% da população com fornecimento. Jaboatão figura em 96º lugar, 68,85%.

Outro dado da pesquisa do Trata Brasil é quanto aos investimentos para melhorar o atendimento às populações municipais. Paulista ficou em 91º lugar, com aplicação de R$ 51,55 por habitante. Em Petrolina, foram somente R$ 15,42. De acordo com o levantamento do instituto, a média nacional foi de R$ 135,89.

A situação de Petrolina chama a atenção quando se coloca o investimento do prestador de serviço. Foram apenas R$ 14,74 por habitante, deixando o município sertanejo no 96º lugar.