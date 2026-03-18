Megaoperação em PE: 64 mandados e bloqueio de R$ 5 milhões vinculados ao crime organizado no Sertão e Agreste

Tráfico de drogas, contrabando de armas, roubos de carga e carros-fortes estão entre os crimes cometidos pela organização que atua no Sertão e Agreste de Pernambuco, alvo da megaoperação deflagrada nesta quarta-feira (18)

Megaoperação em Pernambuco cumpriu 64 mandados contra crime organizado (DIVULGAÇÃO/PF)

Como parte da operação nacional coordenada pela Polícia Federal, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PE) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (18), a Operação Roça.

O objetivo é desarticular uma organização criminosa interestadual envolvida com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e roubo de cargas e carros-fortes, além de lavagem de dinheiro.



A operação



A ofensiva mobiliza diversas forças de segurança para o cumprimento de 15 mandados de prisão temporária e 49 de busca e apreensão, em vários municípios do Sertão e Agreste de Pernambuco, além de Palmas (TO) e Manaus (AM).



Além das detenções, a Justiça autorizou o bloqueio de ativos financeiros que podem chegar a R$ 5 milhões, além do sequestro de imóveis e veículos vinculados ao grupo.

As investigações, iniciadas em 2023, revelaram um esquema sofisticado dividido em núcleos de liderança, logística e finanças.

O grupo é suspeito de movimentar grandes volumes de entorpecentes, promover o comércio ilegal de armas e realizar roubos a cargas e carros-fortes.

Para ocultar a origem do dinheiro, a organização utilizava um complexo sistema de lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada e laranjas, permitindo a expansão das atividades ilícitas para fora de Pernambuco.



A operação ocorre simultaneamente em diversas cidades do Sertão e Agreste pernambucano, como Petrolina, Caruaru e Serra Talhada, além de cumprir mandados em Palmas (TO) e Manaus (AM).

O foco central é asfixiar o núcleo financeiro da quadrilha, impedindo a continuidade de suas operações. Segundo a FICCO, a integração entre as polícias Federal, Civil, Militar e Rodoviária Federal tem sido fundamental para golpear estruturas criminosas com tamanha capilaridade e organização.