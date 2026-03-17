"Ela torceu meu dedo esquerdo e eu dei dois socos no rosto dela", diz suspeito de matar ex em Paulista

Antônio Carlos Nascimento dos Santos, de 46 anos, foi preso na manhã dessa segunda-feira (16), no município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco

Antônio Carlos Nascimento dos Santos, de 46 anos, foi localizado e preso na manhã desta segunda-feira (16), no município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco (Foto: Reprodução/redes sociais)

"Ela torceu meu dedo esquerdo e eu dei dois socos no rosto dela."

Essa foi a declaração de Antônio Carlos Nascimento dos Santos, de 46 anos, suspeito do feminicídio de Sandra Justino de Barros, de 37 anos, em depoimento à Polícia Civil.

A mulher foi encontrada morta no quintal da casa onde morava na tarde do domingo (15), no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O suspeito, ex-marido da vítima, foi preso em flagrante na segunda-feira (16), no município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Durante o depoimento, Antônio Carlos afirmou que não matou a ex-companheira. No entanto, admitiu que esteve na casa dela na manhã do dia do crime e que os dois tiveram uma discussão que terminou em agressão física.

Segundo o relato, por volta das 6h da manhã, ele foi até a residência de Sandra em uma corrida feita em uma moto de aplicativo, solicitada por meio de seu número de telefone.

O suspeito afirmou que aguardou a chegada da mulher e que, cerca de 30 minutos depois, ela apareceu acompanhada de um homem identificado como José Flávio, em um carro por aplicativo.

"Fiquei de longe olhando e vi que eles se beijaram, José Flavio foi embora nesse mesmo carro e eu fui falar com ela", declarou.

De acordo com ele, a conversa ocorreu na garagem da residência, onde os dois teriam começado a discutir.

O suspeito afirmou que a discussão evoluiu para luta corporal e que a vítima teria torcido o dedo esquerdo dele. Em seguida, ele disse ter reagido com dois socos no rosto da mulher.

Apesar da agressão, Antônio Carlos declarou à polícia que Sandra permaneceu consciente e em pé quando ele deixou o local. “Não sei se ela caiu depois que eu saí”, afirmou no depoimento.

Ele também contou que, no mesmo dia, teria descoberto uma suposta traição, afirmando que a vítima estaria mantendo um relacionamento com José Flávio. Segundo o suspeito, os dois estavam separados justamente por causa dessa desconfiança.

Ainda no interrogatório, Antônio Carlos admitiu que quebrou o celular da vítima usando uma pedra que estava na garagem da casa. No entanto, voltou a negar a intenção de matá-la.

Após a discussão, ele disse que deixou o local e retornou ao endereço onde trabalha.

Mais tarde, afirmou ter deixado a região por medo de ser linchado, após tomar conhecimento de comentários nas redes sociais que o apontavam como responsável pela morte da ex-companheira.

O envolvido seguiu para Caruaru, onde acabou preso na manhã da segunda (16). Em depoimento, um familiar entrou em contato com a polícia para intermediar a entrega dele às autoridades.