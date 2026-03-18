Inmet prevê risco de tempestade em 42 municípios do Sertão, mas pode chover forte em todo estado de Pernambuco
O Inmet publicou, na manhã desta quarta (18), a atualização do alerta de chuva intensa para todos os municípios de Pernambuco; no Sertão pode cair uma tempestade
Publicado: 18/03/2026 às 10:07
Previsão de tempestade para o Sertão (REPRODUÇÃO/INMET)
Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os 184 municípios de Pernambuco estão com risco de chuva forte ao longo desta quarta-feira (18).
Mas, em 42 deles, ela pode ser mais intensa, uma tempestade, com o acúmulo entre 30 e 60 mm, a hora, ou 50 e 100 mm, o dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).
Os municípios com bandeira laranja e risco de severidade de “Perigo”, estão localizados no Sertão do estado.
O Inmet atualizou a sua previsão às 9h30 desta quarta-feira, com validade até o final da noite da quinta.
Mas chuva está prevista também em todo o restante do território do estado de Pernambuco, só que com intensidade menor: bandeira amarela.
O risco é de “Perigo Potencial”, com chuva entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, e ventos intensos (40-60 km/h).
Sertão do Pajeú
No começo da manhã desta quarta, o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) registrava chuva superior a 60mm no Sertão do Pajeú.
Considerando as últimas 12 horas, havia chovido 64mm em Solidão. Também na região do Pajeú, Santa Terezinha acumulou 42,2mm.
Confira os 42 municípios com bandeira laranja, segundo o Inmet:
Afogados da Ingazeira
Afrânio
Araripina
Belém do São Francisco
Bodocó
Brejinho
Cabrobó
Calumbi
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Cedro
Dormentes
Exu
Flores
Floresta
Granito
Ipubi
Itacuruba
Lagoa Grande
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolina
Quixaba
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Santa Terezinha
São José do Belmonte
São José do Egito
Serra Talhada
Serrita
Solidão
Tabira
Terra Nova
Trindade
Triunfo
Verdejante