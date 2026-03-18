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Inmet prevê risco de tempestade em 42 municípios do Sertão, mas pode chover forte em todo estado de Pernambuco

O Inmet publicou, na manhã desta quarta (18), a atualização do alerta de chuva intensa para todos os municípios de Pernambuco; no Sertão pode cair uma tempestade

Diario de Pernambuco

Publicado: 18/03/2026 às 10:07

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Previsão de tempestade para o Sertão/REPRODUÇÃO/INMET

Previsão de tempestade para o Sertão (REPRODUÇÃO/INMET)

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os 184 municípios de Pernambuco estão com risco de chuva forte ao longo desta quarta-feira (18).

Mas, em 42 deles, ela pode ser mais intensa, uma tempestade, com o acúmulo entre 30 e 60 mm, a hora, ou 50 e 100 mm, o dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).

Os municípios com bandeira laranja e risco de severidade de “Perigo”, estão localizados no Sertão do estado.

O Inmet atualizou a sua previsão às 9h30 desta quarta-feira, com validade até o final da noite da quinta.

Mas chuva está prevista também em todo o restante do território do estado de Pernambuco, só que com intensidade menor: bandeira amarela.

O risco é de “Perigo Potencial”, com chuva entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, e ventos intensos (40-60 km/h).

Sertão do Pajeú

No começo da manhã desta quarta, o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) registrava chuva superior a 60mm no Sertão do Pajeú.

Considerando as últimas 12 horas, havia chovido 64mm em Solidão. Também na região do Pajeú, Santa Terezinha acumulou 42,2mm.


Confira os 42 municípios com bandeira laranja, segundo o Inmet:


Afogados da Ingazeira


Afrânio


Araripina


Belém do São Francisco


Bodocó


Brejinho


Cabrobó


Calumbi


Carnaíba


Carnaubeira da Penha


Cedro


Dormentes


Exu


Flores


Floresta


Granito


Ipubi


Itacuruba


Lagoa Grande


Mirandiba


Moreilândia


Orocó


Ouricuri


Parnamirim


Petrolina


Quixaba


Salgueiro


Santa Cruz


Santa Cruz da Baixa Verde


Santa Filomena


Santa Maria da Boa Vista


Santa Terezinha


São José do Belmonte


São José do Egito


Serra Talhada


Serrita


Solidão


Tabira


Terra Nova


Trindade


Triunfo


Verdejante

 

 

Chuva , Inmet , Pernambuco , Previsão , sertão , Tempestade
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