Inmet prevê risco de tempestade em 42 municípios do Sertão, mas pode chover forte em todo estado de Pernambuco

O Inmet publicou, na manhã desta quarta (18), a atualização do alerta de chuva intensa para todos os municípios de Pernambuco; no Sertão pode cair uma tempestade

Previsão de tempestade para o Sertão (REPRODUÇÃO/INMET)

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os 184 municípios de Pernambuco estão com risco de chuva forte ao longo desta quarta-feira (18).

Mas, em 42 deles, ela pode ser mais intensa, uma tempestade, com o acúmulo entre 30 e 60 mm, a hora, ou 50 e 100 mm, o dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).



Os municípios com bandeira laranja e risco de severidade de “Perigo”, estão localizados no Sertão do estado.



O Inmet atualizou a sua previsão às 9h30 desta quarta-feira, com validade até o final da noite da quinta.



Mas chuva está prevista também em todo o restante do território do estado de Pernambuco, só que com intensidade menor: bandeira amarela.



O risco é de “Perigo Potencial”, com chuva entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, e ventos intensos (40-60 km/h).



Sertão do Pajeú



No começo da manhã desta quarta, o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) registrava chuva superior a 60mm no Sertão do Pajeú.



Considerando as últimas 12 horas, havia chovido 64mm em Solidão. Também na região do Pajeú, Santa Terezinha acumulou 42,2mm.



Confira os 42 municípios com bandeira laranja, segundo o Inmet:



Afogados da Ingazeira



Afrânio



Araripina



Belém do São Francisco



Bodocó



Brejinho



Cabrobó



Calumbi



Carnaíba



Carnaubeira da Penha



Cedro



Dormentes



Exu



Flores



Floresta



Granito



Ipubi



Itacuruba



Lagoa Grande



Mirandiba



Moreilândia



Orocó



Ouricuri



Parnamirim



Petrolina



Quixaba



Salgueiro



Santa Cruz



Santa Cruz da Baixa Verde



Santa Filomena



Santa Maria da Boa Vista



Santa Terezinha



São José do Belmonte



São José do Egito



Serra Talhada



Serrita



Solidão



Tabira



Terra Nova



Trindade



Triunfo



Verdejante