Apac: chuva forte em dois municípios do Sertão de Pernambuco nas últimas 12 horas

Sertão do Pajeú, em Pernambuco, registrou acúmulo de chuva superior a 60mm nas últimas 12 horas, conforme monitoramento da Apac

Ruas de Lajedo, no Agreste, ficaram alagados com as fortes chuvas (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Tem chovido forte em Santa Terezinha e Solidão, no Sertão de Pernambuco, durante as últimas 12 horas, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

O painel de monitoramento de chuva em tempo real registrou, às 8h desta quarta-feira (18), acúmulos de água superior a 60mm, em Solidão, e acima de 40, em Santa Terezinha.

Serra Talhada, também no Sertão do Pajeú, atingiu nível inferior, pouco mais de 24mm.

Na manhã da terça-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia havia publicado previsão com risco de chuva intensa para todo o Sertão, parte do Agreste e da Zona da Mata Norte.

O alerta tem validade até o final da noite desta quarta.

Confira os municípios com os maiores acumulados em 12h



Solidão: 64,86 mm



Santa Terezinha: 42,29 mm



Serra Talhada: 24,4 mm



Carnaubeira da Penha: 14,14 mm



Quixaba: 12,26 mm