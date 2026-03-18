Apac: chuva forte em dois municípios do Sertão de Pernambuco nas últimas 12 horas
Sertão do Pajeú, em Pernambuco, registrou acúmulo de chuva superior a 60mm nas últimas 12 horas, conforme monitoramento da Apac
Publicado: 18/03/2026 às 08:21
Ruas de Lajedo, no Agreste, ficaram alagados com as fortes chuvas (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
Tem chovido forte em Santa Terezinha e Solidão, no Sertão de Pernambuco, durante as últimas 12 horas, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
O painel de monitoramento de chuva em tempo real registrou, às 8h desta quarta-feira (18), acúmulos de água superior a 60mm, em Solidão, e acima de 40, em Santa Terezinha.
Serra Talhada, também no Sertão do Pajeú, atingiu nível inferior, pouco mais de 24mm.
Na manhã da terça-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia havia publicado previsão com risco de chuva intensa para todo o Sertão, parte do Agreste e da Zona da Mata Norte.
O alerta tem validade até o final da noite desta quarta.
Confira os municípios com os maiores acumulados em 12h
Solidão: 64,86 mm
Santa Terezinha: 42,29 mm
Serra Talhada: 24,4 mm
Carnaubeira da Penha: 14,14 mm
Quixaba: 12,26 mm