Servidores estaduais realizam atos públicos no Recife e Petrolina nesta quarta (18)

O Fórum dos servidores reivindica que o governo de Pernambuco inicie as negociações antes do dia 31 de março devido ao calendário eleitoral; atos públicos serão na Pracinha do Diario, no Recife, e na Praça do Bambuzinho, em Petrolina

Servidores municipais reunidos na manhã desta terça-feira em protesto em favor de melhores condições de trabalho. Foto: Gustavo Carvalho/DP. ()

O Fórum dos Servidores Estaduais de Pernambuco realizará, nesta quarta-feira (18), um dia de mobilizações, que inclui atos públicos na Pracinha do Diario, no centro do Recife, e na Praça do Bambuzinho, em Petrolina. Ambos às 10h.

As mobilizações acontecem em função da pauta de reivindicações entregue pelo Fórum no final de janeiro e início de fevereiro à Secretaria de Administração de Pernambuco.

Conforme o Fórum, não houve abertura efetiva de negociação por parte do governo estadual.

Entre os principais pontos da pauta estão a reposição salarial, o reajuste do vale-refeição e investimentos no SASSEPE.

O Fórum alega que o prazo dado pelo governo do Estado iniciar as negociações, dia 31 de março, é considerado insuficiente devido ao calendário eleitoral.

Os representantes dos servidores defendem que haja um acordo até o final de março, permitindo o encaminhamento do projeto de lei à Assembleia Legislativa, sua aprovação e posterior sanção pela governadora.



