Caminhão de mudança levando mais de R$ 300 mil em espécie, drogas e armas é apreendido em Jaboatão
Segundo a Polícia Militar, três pessoas envolvidas no caso foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de Prazeres
Publicado: 17/03/2026 às 13:05
Durante a vistoria no caminhão, foram encontrados entorpecentes, arma de fogo, munições e uma quantia significativa em dinheiro. (Foto: Reprodução / PMPE)
Um caminhão que transportava R$ 300 mil em espécie, drogas e armas, durante uma mudança no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, foi apreendido na segunda-feira (16).
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 6º BPM receberam informações de que um caminhão suspeito estava transportando materiais ilícitos durante uma mudança e que ele estava sendo acompanhado por um veículo de passeio.
Após diligências, os veículos foram localizados e abordados pelos PMs. Durante a vistoria no caminhão, foram encontrados entorpecentes, arma de fogo, munições e uma quantia significativa em dinheiro.
Entre os materiais encontrados, estavam: R$ 307.236,00 em espécie; uma máquina de contar dinheiro; uma pistola calibre 9mm; um carregador de pistola calibre 9mm; 245g de maconha e dois aparelhos celulares.
Ainda segundo a PMPE, as três pessoas envolvidas e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Prazeres para adoção das medidas cabíveis.