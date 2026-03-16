Suspeito de ataque a escola em Pernambuco afirmou que sofria bullying, diz conselheiro tutelar

O ataque deixou três alunas esfaqueadas na Escola de Referência em Ensino Fundamental Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco

Polícia Militar apreendeu adolescente acusado de esfaquear alunas em Barreiros (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

O adolescente, de 14 anos, suspeito de esfaquear três colegas em um ataque a uma escola estadual em Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, disse que sofria bullying na instituição de ensino.

A informação foi repassada, nesta segunda-feira (16), pelo conselheiro tutelar da cidade, Everson Lima, em entrevista ao Diario de Pernambuco. Ele também afirmou que as vítimas negam ter praticado bullying contra o suspeito.

“Segundo o adolescente, o caso foi motivado de fato por conta de bullying, só que as as vítimas negam que tenha sido esse o motivo. Aí tem que ver com investigações futuras sobre o real motivo”, explicou Everson Lima, um dos conselheiros responsáveis pelo caso.

Ainda segundo Everson Lima, as vítimas, que tem entre 14 e 16 anos, afirmaram que o adolescente já estava na sala de aula no momento em que elas chegaram e que a escolha das alunas foi aleatória.

“Quem fosse chegando, era quem ia ser a vítima”, detalhou o conselheiro.

Polícia

Conforme informou o delegado da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Marcelo Queiroz, os primeiros relatos colhidos indicam que o ataque não tem relação com crime de ódio ligado às redes sociais.

“Por volta das 8h30 da manhã, a Delegacia de Barreiro, juntamente com a Polícia Militar, foram acionadas por uma ocorrência na unidade de ensino do município, onde um menor de 14 anos teria adentrado no local com uma faca, tipo faca de cozinha, e teria esfaqueado três colegas de sala”, lembrou o delegado.

Para garantir os direitos e a integridade física do suspeito, o adolescente foi transferido para um município próximo a Barreiros, também na Mata Sul de Pernambuco, a cerca de 50km.

Everson Lima ainda afirmou que o adolescente será ouvido e que o caso ficará, posteriormente, sob a responsabilidade do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e da Justiça.

Dados sobre bullying

Segundo dados do MPPE, o estado registrou uma média de cinco casos de bullying por mês em escolas do Recife, no ano passado.

Segundo a matéria do Diario de Pernambuco publicada em novembro de 2025, foram 56 casos recebidos e registrados até aquele mês. Os dados foram repassados pela 28° e 29° Promotorias de Justiça da Cidadania da Capital.

Ainda conforme o levantamento, de 2022 até o ano passado, as Promotorias de educação da capital MPPE registraram 117 casos de violência escolar, bullying e cyberbullying em escolas particulares e públicas do Recife.

Legislação

A legislação brasileira destaca que o direito ao respeito da criança e do adolescente consiste na inviolabilidade abrangendo a preservação da integridade física, psíquica e moral, da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais (art. 17, ECA), sendo dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (art. 18, ECA).

Conforme o art. 1º, § 1º, da Lei n.º 13.185/2015, considera-se intimidação sistemática (bullying), todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, visando intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.