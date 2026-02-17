° / °
Idoso é atropelado e morto por carro em alta velocidade em Barreiros, na Zona da Mata Sul

Acidente em Barreiros foi registrado por câmeras de segurança; conforme a polícia a vítima foi um idoso de 65 anos

Diario de Pernambuco

Publicado: 17/02/2026 às 16:33

Carro em alta velocidade atropelou idoso em Barreiros, na Mata Norte/REPRODUÇÃO/VÍDEO

Carro em alta velocidade atropelou idoso em Barreiros, na Mata Norte (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Imagens de câmeras de segurança mostram um idoso sendo atropelado e morto em Barreiros, Zona da Mata Sul de Pernambuco, na noite do último domingo (15).

Um carro entra em alta velocidade na rua e, desgovernado, atinge um homem que andava próximo à calçada.

A Polícia Civil de Pernambuco confirmou, em nota, que a vítima era um homem de 65 anos.

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente”, informou a PCPE.

 

