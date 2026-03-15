BR-232 sofrerá interdição parcial nesta segunda (16) para recuperação de 26km da pista

Conforme anunciou o DER-PE neste domingo (15), interdição da BR-232 terá início no km 11, em Moreno, e seguirá até o km 27, em Vitória de Santo Antão, a partir das 6h desta segunda (16)

Km 12 da BR-232 está entre o trecho que será interditado para obras (DIVULGAÇÃO/DER-PE)

A partir desta segunda-feira (16), a BR-232 sofrerá interdição parcial, no sentido capital-interior, para obras de recuperação de uma das pistas, entre os municípios de Moreno e Vitória de Santo Antão.

É o que informou, neste domingo (15), o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE).

Os serviços terão início às 6h, quando uma das faixas da BR-232 será interditada no km 11, em Moreno, seguindo até o km 27, em Vitória de Santo Antão.

A previsão é de que as obras nos 26km de pista sejam concluídas no dia 30 de março.

Conforme o DER-PE, a intervenção prevê a execução de microrrevestimento, técnica que consiste na aplicação de uma nova camada de asfalto sobre o pavimento, exceto nos trechos com placas de concreto.

Até o momento, 286 placas de concreto já teriam sido recuperadas nas imediações do viaduto de Bonança, em Moreno, restando ainda 2.049 placas a serem executadas.

As ações integram o Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO), resultado de convênio entre o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e do DER-PE, com o Governo Federal, através do DNIT.

O investimento, segundo o DER-PE, é de quase R$ 52 milhões, proveniente de emenda da bancada parlamentar de Pernambuco, e o prazo total previsto para execução das obras é de três anos.

Durante a realização dos serviços, equipes de agentes de trânsito estarão no local para orientar os condutores e auxiliar na organização do tráfego.

O DER-PE orienta os motoristas a redobrarem a atenção e a respeitarem a sinalização implantada no trecho.