Inmet amplia número de municípios de Pernambuco com risco de chuva forte para este domingo (15)
Conforme publicou no boletim deste domingo, Inmet aponta 17 municípios do Sertão de Pernambuco com risco de chuva forte
Publicado: 15/03/2026 às 10:06
Previsão do Inmet para Pernambuco neste domingo (15) (REPRODUÇÃO/INMET)
A atualização do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste domingo (15), aumentou o número de municípios do Sertão de Pernambuco com risco de chuva forte.
No sábado, eram 11 localidades do estado com previsão de chuva. Passou para 17 no boletim publicado hoje.
Houve aumento de municípios e um pequeno deslocamento da área com a bandeira amarela para o oeste de Pernambuco, pegando a região que faz limite com os estados da Bahia, Piauí e Ceará.
Conforme a previsão do Inmet, o risco de severidade da chuva é de “Perigo Potencial”, ou seja, acúmulo de água entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, e ventos intensos (40-60 km/h).
Confira os 17 municípios com risco de chuva forte no Sertão:
Afrânio
Araripina
Bodocó
Dormentes
Exu
Granito
Ipubi
Lagoa Grande
Moreilândia
Ouricuri
Parnamirim
Petrolina
Santa Cruz
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Serrita
Trindade