Inmet atualiza previsão para Pernambuco neste sábado (14); veja os municípios do Sertão com risco de chuva intensa
Em relação a última sexta-feira, o Inmet aponta uma redução do número de municípios com risco chuva intensa no Sertão de Pernambuco
Publicado: 14/03/2026 às 08:38
Inmet prevê chuva intensa no Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou a sua previsão para Pernambuco neste sábado (14) com redução do número de municípios com risco de chuva intensa.
Na sexta, foram 21 municípios sob a bandeira amarela, caindo para 11 neste sábado.
O Inmet mantém o “Perigo Potencial”, quando a chuva gera acúmulo entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, e ventos intensos (40-60 km/h).
Os municípios estão localizados na parte oeste do Sertão de Pernambuco, nas divisas com os estados do Ceará e Piauí.
Confira as 11 localidades com bandeira amarela, segundo o Inmet.
Araripina
Bodocó
Cedro
Exu
Granito
Ipubi
Moreilândia
Ouricuri
São José de Belmonte
Serrita
Trindade