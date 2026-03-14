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Inmet atualiza previsão para Pernambuco neste sábado (14); veja os municípios do Sertão com risco de chuva intensa

Em relação a última sexta-feira, o Inmet aponta uma redução do número de municípios com risco chuva intensa no Sertão de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 14/03/2026 às 08:38

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Inmet prevê chuva intensa no Sertão de Pernambuco/REPRODUÇÃO/VÍDEO

Inmet prevê chuva intensa no Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou a sua previsão para Pernambuco neste sábado (14) com redução do número de municípios com risco de chuva intensa.

Na sexta, foram 21 municípios sob a bandeira amarela, caindo para 11 neste sábado.

O Inmet mantém o “Perigo Potencial”, quando a chuva gera acúmulo entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, e ventos intensos (40-60 km/h).

Os municípios estão localizados na parte oeste do Sertão de Pernambuco, nas divisas com os estados do Ceará e Piauí.

Confira as 11 localidades com bandeira amarela, segundo o Inmet.

Araripina

Bodocó

Cedro

Exu

Granito

Ipubi

Moreilândia

Ouricuri

São José de Belmonte

Serrita

Trindade

Chuva , Chuva intensa , Inmet , Pernambuco
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