Morre o médico Joaquim Branco, referência em cirurgia bariátrica, aos 77 anos
Referência em cirurgia bariátrica, médico compartilhava com a imprensa informações sobre saúde e teve biografia escrita pelo jornalista Angelo Castelo Branco
Publicado: 14/03/2026 às 13:19
Nesta sexta-feira (13), morreu no Recife o médico Joaquim Branco, referência em cirurgia bariátrica, aos 77 anos. Ele faleceu em decorrência de um câncer de pâncreas.
O médico teve a biografia escrita pelo jornalista Angelo Castelo Branco. Intitulada “Algo a dizer, uma biografia sentimental”, a obra resgata a infância de Joaquim Branco, nascido em Garanhuns no ano de 1949, e sua trajetória bem-sucedida na medicina.
No tempo livre, o médico era conhecido por sua paixão pela vaquejada, tendo se tornado campeão mundial da prática. Por meio de nota, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariática e Metabólica (SBCBM) lamentou o falecimento de Branco.
“Seu trabalho foi marcado pelo compromisso com a medicina, pela ética no exercício da profissão e pela generosidade na troca de conhecimento com colegas e equipes multidisciplinares. O Dr. Joaquim Branco deixa um legado importante para a comunidade da cirurgia bariátrica e para todos que tiveram a oportunidade de conviver com sua dedicação à prática médica”, diz parte da nota.
Joaquim Branco foi velado na manhã deste sábado (14), no Cemitério Parque das Flores, na Zona Oeste do Recife. Ele deixa esposa e três filhos.