Vida Urbana
Luto

Morre o médico Joaquim Branco, referência em cirurgia bariátrica, aos 77 anos

Referência em cirurgia bariátrica, médico compartilhava com a imprensa informações sobre saúde e teve biografia escrita pelo jornalista Angelo Castelo Branco

Diario de Pernambuco

Publicado: 14/03/2026 às 13:19

Seguir no Google News Seguir

O médico Joaquim Branco (Reprodução/Redes Sociais)

Nesta sexta-feira (13), morreu no Recife o médico Joaquim Branco, referência em cirurgia bariátrica, aos 77 anos. Ele faleceu em decorrência de um câncer de pâncreas.

O médico teve a biografia escrita pelo jornalista Angelo Castelo Branco. Intitulada “Algo a dizer, uma biografia sentimental”, a obra resgata a infância de Joaquim Branco, nascido em Garanhuns no ano de 1949, e sua trajetória bem-sucedida na medicina.

No tempo livre, o médico era conhecido por sua paixão pela vaquejada, tendo se tornado campeão mundial da prática. Por meio de nota, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariática e Metabólica (SBCBM) lamentou o falecimento de Branco.

“Seu trabalho foi marcado pelo compromisso com a medicina, pela ética no exercício da profissão e pela generosidade na troca de conhecimento com colegas e equipes multidisciplinares. O Dr. Joaquim Branco deixa um legado importante para a comunidade da cirurgia bariátrica e para todos que tiveram a oportunidade de conviver com sua dedicação à prática médica”, diz parte da nota.

Joaquim Branco foi velado na manhã deste sábado (14), no Cemitério Parque das Flores, na Zona Oeste do Recife. Ele deixa esposa e três filhos.

Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP