Pernambuco abre inscrições para seleção com 831 vagas; salários chegam a mais R$ 12 mil
Segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco, as incrições para as 831 vagas vão até o dia 27 de março; salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 12.366,61, dependendo dos cargos e regimes de trabalho
Publicado: 13/03/2026 às 09:25
Sede da Secretaria Estadual de Saúde (DIVULGAÇÃO/SES)
Foram abertas, nesta sexta-feira (13), as inscrições para a Seleção Pública Simplificada da Secretaria Estadual de Saúde (SES) a fim de contratar temporária de 831 profissionais.
A contratação dos profissionais para atuar na área de saúde terá o prazo de 24 meses, sendo prorrogável pelo mesmo período.
As inscrições, que vão até o dia 27 de março, deverão ser feitas pelo site da SES.
As salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 12.366,61, dependendo dos cargos e regimes de trabalho.
O processo acontecera em etapa única, com avaliação curricular (classificatória e eliminatória).
Veja como estão distribuídas as vagas da Seleção Pública Simplificada da Secretaria de Saúde:
- Analista em Saúde/Diarista - 59 vagas
- Analista em Saúde/Plantonista - 67 vagas
- Assistente em Saúde/Diarista - 133 vagas
- Assistente em Saúde/Plantonista - 116 vagas
- Cirurgião Bucomaxilo/Plantonista - 6 vagas
- Médico/Diarista - 136 vagas
- Médico/Plantonista - 314 vagas
Total geral - 831 vagas