Pernambuco abre inscrições para seleção com 831 vagas; salários chegam a mais R$ 12 mil

Segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco, as incrições para as 831 vagas vão até o dia 27 de março; salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 12.366,61, dependendo dos cargos e regimes de trabalho

Sede da Secretaria Estadual de Saúde (DIVULGAÇÃO/SES)

Foram abertas, nesta sexta-feira (13), as inscrições para a Seleção Pública Simplificada da Secretaria Estadual de Saúde (SES) a fim de contratar temporária de 831 profissionais.

A contratação dos profissionais para atuar na área de saúde terá o prazo de 24 meses, sendo prorrogável pelo mesmo período.

As inscrições, que vão até o dia 27 de março, deverão ser feitas pelo site da SES.

As salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 12.366,61, dependendo dos cargos e regimes de trabalho.

O processo acontecera em etapa única, com avaliação curricular (classificatória e eliminatória).

Veja como estão distribuídas as vagas da Seleção Pública Simplificada da Secretaria de Saúde:

Analista em Saúde/Diarista - 59 vagas

Analista em Saúde/Plantonista - 67 vagas

Assistente em Saúde/Diarista - 133 vagas

Assistente em Saúde/Plantonista - 116 vagas

Cirurgião Bucomaxilo/Plantonista - 6 vagas

Médico/Diarista - 136 vagas

Médico/Plantonista - 314 vagas

Total geral - 831 vagas

