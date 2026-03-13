Acidente com cinquentinha mata idosa e neto na BR-232, em Belo Jardim, Agreste de Pernambuco

Segundo a PRF, o acidente aconteceu na noite desta quinta-feira, em Belo Jardim, matando idosa, de 87 anos, e o seu neto, um adolescente, de 17 anos, que estavam em uma cinquentinha

Cinquentinha, conduzida por adolescente e com a avó na garupa, foi atingida na traseira em Belo Jardim (DIVULGAÇÃO/PRF)

Uma idosa e um adolescente morreram na noite desta quinta-feira (12), no km 182,4, da BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 19h desta quinta, um adolescente, de 17 anos, conduzia uma cinquentinha e levava na garupa a sua avó, uma idosa de 87 anos, que o veículo foi atingido na traseira por uma caminhonete.

O dois foram arremessados para a pista e atropelados por uma outra caminhonete que transitava pela pista. Ambos morreram antes da chegada do socorro.

A suspeita, conforme a PRF, é de que a cinquentinha seguia apagada pela rodovia quando foi atingido na parte de trás por uma caminhonete.

Os motoristas das caminhonetes não ficaram feridos. Eles realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

IC e IML também estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.