Inmet: confira os 21 municípios de Pernambuco com risco de chuva forte nesta sexta (13)
Segundo alerta publicado na madrugada desta sexta pelo Inmet, os municípios com risco de chuva forte ficam no Sertão de Pernambuco
Publicado: 13/03/2026 às 07:44
Segundo a Apac, a previsão indica continuidade de chuvas com intensidade moderada e pontualmente forte durante esta terça (03) no Sertão e Agreste do estado. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta de chuva intensa, na madrugada desta sexta-feira (13), para 21 municípios de Pernambuco.
Conforme o Inmet, o risco é de chuva com “Perigo Potencial”, a bandeira amarela, quando indica acúmulo de água entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).
Os 21 municípios ficam no Sertão do estado. A maioria na divisa de Pernambuco com o sul do Ceará e do Piauí e uma pequena parte no limite com a Paraíba.
Confira os municípios que estão sob alerta do Inmet ao longo desta sexta-feira:
Afogados da Ingazeira
Araripina
Bodocó
Brejinho
Carnaíba
Cedro
Exu
Granito
Ipubi
Moreilândia
Ouricuri
Quixaba
Santa Cruz
Santa Filomena
Santa Terezinha
São José do Belmonte
Serra Talhada
Serrita
Solidão
Tabira
Trindade