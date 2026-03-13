Inmet: confira os 21 municípios de Pernambuco com risco de chuva forte nesta sexta (13)

Segundo alerta publicado na madrugada desta sexta pelo Inmet, os municípios com risco de chuva forte ficam no Sertão de Pernambuco

Segundo a Apac, a previsão indica continuidade de chuvas com intensidade moderada e pontualmente forte durante esta terça (03) no Sertão e Agreste do estado. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta de chuva intensa, na madrugada desta sexta-feira (13), para 21 municípios de Pernambuco.



Conforme o Inmet, o risco é de chuva com “Perigo Potencial”, a bandeira amarela, quando indica acúmulo de água entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).



Os 21 municípios ficam no Sertão do estado. A maioria na divisa de Pernambuco com o sul do Ceará e do Piauí e uma pequena parte no limite com a Paraíba.



Confira os municípios que estão sob alerta do Inmet ao longo desta sexta-feira:



Afogados da Ingazeira



Araripina



Bodocó



Brejinho



Carnaíba



Cedro



Exu



Granito



Ipubi



Moreilândia



Ouricuri



Quixaba



Santa Cruz



Santa Filomena



Santa Terezinha



São José do Belmonte



Serra Talhada



Serrita



Solidão



Tabira



Trindade



