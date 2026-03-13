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Inmet: confira os 21 municípios de Pernambuco com risco de chuva forte nesta sexta (13)

Segundo alerta publicado na madrugada desta sexta pelo Inmet, os municípios com risco de chuva forte ficam no Sertão de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 13/03/2026 às 07:44

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Segundo a Apac, a previsão indica continuidade de chuvas com intensidade moderada e pontualmente forte durante esta terça (03) no Sertão e Agreste do estado. /Foto: Rafael Vieira/DP Foto

Segundo a Apac, a previsão indica continuidade de chuvas com intensidade moderada e pontualmente forte durante esta terça (03) no Sertão e Agreste do estado. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta de chuva intensa, na madrugada desta sexta-feira (13), para 21 municípios de Pernambuco.


Conforme o Inmet, o risco é de chuva com “Perigo Potencial”, a bandeira amarela, quando indica acúmulo de água entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).


Os 21 municípios ficam no Sertão do estado. A maioria na divisa de Pernambuco com o sul do Ceará e do Piauí e uma pequena parte no limite com a Paraíba.


Confira os municípios que estão sob alerta do Inmet ao longo desta sexta-feira:


Afogados da Ingazeira


Araripina


Bodocó


Brejinho


Carnaíba


Cedro


Exu


Granito


Ipubi


Moreilândia


Ouricuri


Quixaba


Santa Cruz


Santa Filomena


Santa Terezinha


São José do Belmonte


Serra Talhada


Serrita


Solidão


Tabira


Trindade


Chuva , Inmet , Município , Pernambuco
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