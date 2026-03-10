Inmet prevê chuva forte em 32 municípios de Pernambuco para esta terça (10) e quarta
Os 32 municípios de Pernambuco com previsão de chuva forte ficam no Sertão, nas divisas com os estados da Paraíba, Ceará e Piauí, conforme informou o Inmet
Publicado: 10/03/2026 às 14:21
Previsão do Inmet para PE nesta terça (10) (REPRODUÇÃO/INMET)
Vai chover forte em 32 municípios do Sertão de Pernambuco nesta terça-feira (10) e quarta. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Na atualização da manhã desta terça, o Inmet registrou risco de chuvas com “Perigo Potencial” para 32 municípios do Sertão pernambucano, situados nos limites dos estados da Paraíba, Ceará e Piauí.
O risco de severidade “Perigo Potencial”, ou bandeira amarela, indica acúmulo de chuva entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, com ventos intensos (40-60 km/h).
Um dos municípios inclusos no alerta do Inmet é Araripina, no extremo oeste pernambucano.
Segundo o monitoramento de chuva em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Araripina apresentava um acúmulo de água superior a 50 mm, nas primeiras horas desta terça.
Confira quais são os 32 municípios com bandeira amarela do Inmet:
Afogados da Ingazeira
Araripina
Bodocó
Brejinho
Calumbi
Carnaíba
Cedro
Custódia
Exu
Flores
Granito
Iguaracy
Ingazeira
Ipubi
Itapetim
Moreilândia
Ouricuri
Quixaba
Salgueiro
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Terezinha
São José do Belmonte
São José do Egito
Serra Talhada
Serrita
Sertânia
Solidão
Tabira
Trindade
Triunfo
Tuparetama
Verdejante