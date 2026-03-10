Inmet prevê chuva forte em 32 municípios de Pernambuco para esta terça (10) e quarta

Os 32 municípios de Pernambuco com previsão de chuva forte ficam no Sertão, nas divisas com os estados da Paraíba, Ceará e Piauí, conforme informou o Inmet

Previsão do Inmet para PE nesta terça (10) (REPRODUÇÃO/INMET)

Vai chover forte em 32 municípios do Sertão de Pernambuco nesta terça-feira (10) e quarta. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na atualização da manhã desta terça, o Inmet registrou risco de chuvas com “Perigo Potencial” para 32 municípios do Sertão pernambucano, situados nos limites dos estados da Paraíba, Ceará e Piauí.

O risco de severidade “Perigo Potencial”, ou bandeira amarela, indica acúmulo de chuva entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, com ventos intensos (40-60 km/h).

Um dos municípios inclusos no alerta do Inmet é Araripina, no extremo oeste pernambucano.

Segundo o monitoramento de chuva em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Araripina apresentava um acúmulo de água superior a 50 mm, nas primeiras horas desta terça.

Confira quais são os 32 municípios com bandeira amarela do Inmet:

Afogados da Ingazeira

Araripina

Bodocó

Brejinho

Calumbi

Carnaíba

Cedro

Custódia

Exu

Flores

Granito

Iguaracy

Ingazeira

Ipubi

Itapetim

Moreilândia

Ouricuri

Quixaba

Salgueiro

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Terezinha

São José do Belmonte

São José do Egito

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Tabira

Trindade

Triunfo

Tuparetama

Verdejante