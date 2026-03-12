Desvio de verbas na Prefeitura de Orobó é alvo de operação da PF e CGU

Operação investiga fraudes em licitações de obras e outros serviços, além de supostos recebimentos de vantagens indevidas por servidores municipais Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em cinco municípios de três estados, nesta quinta (12)

Prefeitura de Orobó fica no Agrete do estado (CGU/Divulgação)

A Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal (PF) deflagraram, nesta quinta-feira (12), uma operação para apurar desvio de verbas na Prefeitura de Orobó, no Agreste pernambucano.

A Operação Díade investiga indícios de irregularidades em contratações feitas pela administração municipal, entre 2019 e 2025, nas gestões de Kleber Chaparral e de Severino Luiz de Abreu.

Segundo a CGU, os desvios teriam ocorrido em contratos para execução de obras e serviços de engenharia e para o fornecimento de materiais de construção.

A investigação, segundo a CGU, indica que há suspeita de superfaturamento nas contratações, além de transferências de valores suspeitos a responsáveis por licitações do município.

As apurações apontam que podem ter ocorrido crimes de frustração ao caráter competitivo da licitação, corrupção passiva, peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nos municípios de Aliança, Buenos Aires e Orobó, em Pernambuco, além de Umbuzeiro (PB) e Ilha Bela (SP). Participam da operação 68 policiais federais e cinco auditores da CGU.

O Diario procurou a Polícia Federal para obter mais detalhes e aguarda a informação.