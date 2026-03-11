Novos leitos de UTI para neurocirurgia são abertos no HR

Hospital da Restauração (HR) passa a contar com nove novos leitos de UTI para o setor de neurocirurgia. Ao todo, 146 leitos reformados foram entregues nesta quarta (11) pelo governo

Novos leitos foram abertos no HR, maior emergência da rede pública do estado (Divulgação)

Maior emergência da rede pública de Pernambuco, o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, passou a contar, nesta quarta (11), com nove novos leitos de UTI.

A iniciativa faz parte das ações da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), que também contemplaram a entrega da reforma das enfermarias dos 6º e 8º andares, além da sala vermelha da emergência-geral da unidade.

As novas UTIs devem ser usadas a partir de quinta (12), segundo a secretária de saúde, Zilda Cavalcanti.

Segundo o estado, o 6º pavimento do HR passou a contar com 29 leitos na Unidade de Suporte Avançado em Neurocirurgia (Usan), uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ligada ao serviço de neurocirurgia. A meta é reforçar os cuidados pós-operatórios e monitorização de neurocirurgias eletivas.

Reformas

Além disso, foram entregues 32 leitos destinados para a Ortopedia/Traumatologia e uma sala de procedimentos da Cirurgia Bucomaxilofacial.

No 8º andar, foram entregues 73 leitos hospitalares voltados para o acompanhamento de pacientes da Clínica Médica e da Neurologia.

Neste pavimento também há uma sala para realização do exame de eletroencefalograma, procedimento utilizado para monitoramento da atividade elétrica do cérebro.

Na sala vermelha da emergência geral, são 12 leitos destinados ao imediato de pacientes críticos, como vítimas de grandes traumas que dão entrada na unidade.

Com a entrega, os andares serão normalmente ocupados por pacientes que anteriormente estavam recebendo atendimento em outros locais do HR.

“A gente entrega a USAN, que ganhou novos leitos. Uma parte de enfermaria é a USAN, uma UTI que dá um suporte toda área de neurocirurgia eletiva do hospital. A gente vai realocar os pacientes a partir de amanhã (quinta) para que haja segurança do ponto de vista de controle de infecção hospitalar, e com a realocação, possibilitar a reforma das outras áreas do hospital”, disse a secretária Zilda.

Mudanças

Ainda conforme o governo, os dois andares que passaram por reformas passaram a contar com nova estrutura física, em conformidade com as normas técnicas vigentes e com ambientes com acessibilidade. As enfermarias agora dispõem de sistema de climatização. Antes da reforma, nenhuma enfermaria tinha ar-condicionado.

Além disso, em cada andar foi construída uma sala de aula, para, segundo o governo, permitir o treinamento em serviço, já que desde 2005, o HR é credenciado pelo Ministério da Educação (MEC) como hospital de ensino

A sala vermelha da emergência-geral, localizada no 1º andar, teve mudanças no fluxo de entrada dos pacientes e readequação da climatização com novos aparelhos de ar-condicionado, substituição de forros, reforço da iluminação e adequações elétricas e hidráulicas, da implantação de uma nova rede de gases.

Investimento

O investimento nos 6º e 8º andares, segundo a gestão estadual, foi de cerca de R$19 milhões. Para a requalificação da sala vermelha, foram R$ 476 mil investidos.

Anteriormente, já havia sido entregue a ala sul do 7º andar, e as obras já começaram nas enfermarias do 4º pavimento.

“A gente está colocando meta andar por andar. Entregamos esses dois andares, a meta era que a gente pudesse entregar até março desse ano. O quarto andar já começou, estamos em licitação do primeiro, segundo e terceiro andares, ao tempo em que a gente faz a licitação para nova organização social do Hospital do Paulista, que a gente comprou para poder desocupar o hospital em parte e garantir que a gente não precise fazer no mesmo andar o andar em funcionamento com a reforma sendo feita”, disse a governadora Raquel Lyra (PSD), sobre os projetos de reforma do HR.

