Acusado de assassinar ex-companheira dentro de ONG, em Jaboatão, vai a julgamento nesta quarta (11)

O réu é acusado por assassinato da ex-companheira dentro de uma ONG, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, em janeiro de 2025

Ewanderson foi preso em Bonança, na Região Metropolitana (REPRODUÇÃO/TV GUARARAPES)

O julgamento de Ewanderson João da Silva, acusado de matar a ex-companheira Simone Cosme Menezes a facadas dentro de uma ONG, teve início na manhã desta quarta-feira (11), na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O crime aconteceu em janeiro de 2025, dentro da ONG Núcleo de Apoio Ativa Social Sossego (NAASS), no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a sessão começou por volta das 9h40, no Fórum Desembargador Henrique Capitulino, localizado na BR-101 Sul, no bairro de Prazeres.

O julgamento é presidido pelo juiz Otávio Ribeiro Pimentel.

Segundo o TJPE, durante a fase de instrução, devem ser ouvidas quatro testemunhas, sendo três indicadas pela acusação e uma pela defesa.

Após os depoimentos, o réu será interrogado. Em seguida, o Ministério Público de Pernambuco e a defesa apresentam seus argumentos ao conselho de sentença, com tempo de uma hora e trinta minutos para cada parte, além de réplica e tréplica de uma hora.

O acusado responde ao processo preso preventivamente. O resultado da audiência deve ser anunciado ainda nesta quarta pelo Juiz do plenário após debate e votação dos jurados.

Relembre o caso

Segundo a denúncia do Ministério Público, o feminicídio ocorreu em 29 de janeiro de 2025, dentro da ONG Núcleo de Apoio Ativa Social Sossego (NAASS), no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes.

De acordo com as investigações da Polícia Civil de Pernambuco, Simone Cosme Menezes, de 41 anos, atuava como voluntária no local quando foi atacada pelo ex-companheiro. Ela foi atingida por golpes de faca no tórax e no abdômen e morreu no local.

Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado e preso na madrugada do dia seguinte no distrito de Bonança, em Moreno, também na Região Metropolitana do Recife.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia.

Testemunhas relataram que, horas antes do crime, o homem teria procurado Simone para tentar reatar o relacionamento.

A vítima recusou e pediu que ele não fosse autorizado a entrar na ONG. Mesmo assim, ele conseguiu acessar o local e cometeu o ataque.