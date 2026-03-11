Abertas incrições para curso gratuito de formação profissional em eletricista

O curso gratuito de formação profissional em eletricista é oferecido pela Neoenergia Pernambuco, em parceria com o Senai

Neoenergia realizou operação em 27 cidades do estado (Foto: Neoenergia)

Foram abertas nesta terça-feira (10), as inscrições para duas turmas da Escola de Eletricistas, um programa de formação profissional gratuita da Neoenergia Pernambuco em parceria com o Senai.

As oportunidades são para turmas mistas nas cidades de Araripina e Arcoverde, cada uma com 27 vagas.

As inscrições seguem até o dia 31 deste mês, exclusivamente pelo site da Neoenergia.

Realizado em parceria com o Senai, o curso oferece formação técnica completa para quem deseja ingressar no setor elétrico.

Para participar, é preciso ter:

1) Mais de 18 anos;

2) Ensino médio completo e

3) Carteira de habilitação nas categorias B, C ou D.

Ao todo, são 540 horas de capacitação, sendo 164 horas online e o restante presencial, com atividades práticas conduzidas por especialistas.

As turmas funcionam à noite, com duração de seis meses e auxílio transporte.

Segundo a Neoenergia, o programa se destaca pelos resultados em empregabilidade: 1.660 formados foram contratados pela empresa, incluindo 253 mulheres, número que reforça o avanço da representatividade feminina no setor.

A parceria com o Senai garante a qualidade da formação, com metodologia atualizada e infraestrutura adequada para o aprendizado.

