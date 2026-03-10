Apac: tempestade atinge município de Pernambuco na manhã desta terça-feira (10)

Município do Sertão de Pernambuco acumulou mais de 49 mm de água com a tempestade que caiu no começo da manhã desta terça-feira (10), conforme a Apac

Chuva (Rafael Vieira/DP Foto)

Chove muito forte no extremo Sertão de Pernambuco. Em apenas 3 horas, Araripina acumulou mais de 49 mm de água, segundo o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Às 8h30 desta terça-feira, a plataforma de coleta pluviométrica da Apac no Parque Três Vaqueiros apontava 49,2 mm de chuva. O da Escola Luzanira Ramos, mais de 30 mm.



Nas últimas 6 horas, o acumulado de água em Araripina supera os 51 mm. Ipubi vem em seguida entre os municípios onde mais chove em Pernambuco: 32,88 mm.



Considerando as últimas 12 horas, Araripina se mantem na frente, com Cabrobó em segundo, também ultrapassando o limite de 50 mm.