Trabalhadores da educação realizam ato em frente à Alepe e paralisam atividades

Trabalhadores da educação participaram de ato na Alepe nesta terça (RAFAEL VIEIRA/DP)

Trabalhadores da rede pública estadual de ensino realizaram, nesta terça-feira (10), uma paralisação de um dia e um ato em frente à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no Recife.

A mobilização foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe) como parte da Campanha Salarial Educacional 2026.

Segundo o sindicato, a pauta de reivindicações foi entregue ao governo estadual no dia 6 de fevereiro, mas até o momento não houve apresentação de proposta para a categoria.

Durante o ato, o diretor do Sintepe, Paulo Ubiratan, afirmou que a paralisação integra as mobilizações da campanha salarial e busca pressionar o governo a iniciar negociações.

“Estamos em campanha salarial e hoje é um dia de paralisação dentro dessa campanha. Vamos realizar debates nas escolas, panfletagem e mobilizações nas redes sociais porque estamos em uma campanha de valorização e respeito pela educação”, afirmou.

De acordo com ele, a mobilização não trata apenas de questões salariais, mas também das condições das escolas da rede estadual.

“Não estamos discutindo apenas salário. Também estamos debatendo a situação da escola pública do ponto de vista estrutural e as condições de trabalho dentro da rede estadual”, disse.

Um dos principais pontos de negociação para este ano é a atualização do Piso Salarial do Magistério. A medida provisória federal prevê reajuste de 5,4% para 2026, elevando o valor para R$ 5.130,63 para jornada de 40 horas semanais.

O Sintepe defende que esse percentual seja aplicado em toda a carreira dos trabalhadores da educação no estado.

A presidente do sindicato, Ivete Caetano, afirmou que a categoria reivindica a repercussão do reajuste em toda a carreira, além de outras medidas de valorização profissional.

“Estamos reivindicando a repercussão do piso em toda a carreira, valorização profissional, mais concursos públicos e a reformulação do nosso plano de carreira”, declarou.

Ela também destacou problemas estruturais em escolas da rede estadual, como falta de climatização das salas de aula, necessidade de reformas e reclamações sobre a qualidade da merenda escolar.

Segundo Ivete Caetano, o governo precisa apresentar uma proposta dentro do prazo estabelecido pela legislação eleitoral.

“O governo precisa enviar um projeto de lei para a Assembleia até o prazo previsto. Depois do dia 4 de abril não será mais possível votar reajustes por causa das normas eleitorais”, afirmou.

A pauta da campanha salarial deste ano também inclui a reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Rendimentos (PCCR) dos profissionais da educação, além de reivindicações relacionadas a concursos públicos, gratificações e formação continuada.

O sindicato afirma que novas mobilizações podem ocorrer caso não haja avanço nas negociações com o governo estadual.