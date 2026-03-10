Programa Alepe Cuida abre mais de 2 mil vagas para atendimentos de saúde e cidadania gratuitos em Quipapá, na Mata Sul

Inscrições estão abertas a partir desta terça (10), e seguem até o dia 18 de março. Mais de dois mil moradores poderão acessar gratuitamente serviços de saúde, cidadania e bem estar por meio do Alepe Cuida

Entre os atendimentos disponíveis para a população de Quipapá, estão consultas de saúde e serviços de cidadania (Foto: Divulgação/Alepe)

Mais de dois mil moradores de Quipapá, na Mata Sul do Estado, poderão receber gratuitamente atendimentos de saúde, cidadania e bem-estar, por meio do programa Alepe Cuida, da Assembleia Legislativa de Pernambuco. As incrições foram abertas nesta terça (10) e seguem até o dia 18 de março.

O programa oferece consultas de dermatologia, endocrinologia, clínica médica, triagem de oftalmologia para exames de catarata (a partir dos 55 anos) pela Fundação Altino Ventura (FAGV) e atendimentos de odontologia, além de exames de mamografia (mulheres entre 40 e 74 anos), ultrassonografias de mama, tireóide, abdômen total (jejum de 12h), endovaginal e de próstata.

As ações acontecerão nos próximos dias 18 e 19 de março, das 9h às 16h, na Praça Fernando Pessoa de Melo, no Centro, em frente à Câmara de Vereadores da cidade.

Outros serviços

Os cidadãos também poderão ter acesso ao ambulatório do pé diabético (termografia), voltado para pessoas com complicações da diabetes. No espaço, a população poderá receber orientações e acompanhamento.

Alguns atendimentos do Alepe Cuida não precisam de marcação. Negociação de débitos de água serão feitos pela Compesa, e também haverá a oferta de microcrédito para Microempreendedor Individual (MEI) e autônomos ofertados pelo Banco do Nordeste. O Sebrae também ofertarpa orientação para regularização de microempresas.

Outra oportunidade que os moradores terão é a de fazer gratuitamente a carteira de identidade emitida pela SDS/PE. Estarão também à disposição serviços do Detran-PE para negociação de multa e agendamento para emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Quem precisar de orientação jurídica em casos de pensão alimentícia, divórcio, agendamentos de casamento, investigação de paternidade e correção de registro poderá acessar a Defensoria Pública.

Como agendar

As marcações para as consultas e exames podem ser feita pela central de agendamento da Alepe pelos telefones (81) 3183-2424 e (81) 3183-2026 e (81) 3183 2443, das 8h às 16h00 de segunda a quinta-feira e das 8h às 13h00 na sexta-feira. As incrições estarão abertas até o dia 18 ou até as vagas serem preenchidas.

Para fazer o agendamento será necessário informar o nome completo, nome da mãe, data de nascimento, Carteira de Identidade e CPF, Cartão do SUS, endereço e telefone.