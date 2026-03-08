Cabo recebe tradicional Caminhada do Dia das Mulheres na próxima terça (10)

Tradicional no Cabo de Santo Agostinho, Caminhada será animada por uma orquestra de frevo, a cantora Sandra Melo e terá um trio elétrico, sendo esperado 1500 mulheres

Caminhada é promovida pelo Centro de Mulheres do Cabo (Divulgação)

Na próxima terça-feira (10), a 42ª edição da Caminhada do Dia Internacional das Mulheres tomará ruas do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. O evento, que deve reunir mais de 1.500 mulheres, tem como mote “Uma vida sem violência: direitos e justiça para mulheres e meninas”.

O objetivo da iniciativa é a de celebrar direitos e conquistas das mulheres, bem como o de exigir o fim da violência de gênero.

O ato é promovido pela ONG feminista Centro das Mulheres do Cabo (CMC), que atua há mais de quatro décadas na defesa dos direitos fundamentais de mulheres e meninas no Estado de Pernambuco, em parceria com as associações de moradores/as, movimento de mulheres e o governo municipal.

A caminhada também contará com caravanas de cidades vizinhas, fortalecendo a luta por igualdade de gênero e justiça social.

A coordenadora-geral do CMC, Izabel Santos, destaca a importância do 8 de Março como uma data emblemática em todo o mundo.

“Todos os anos estamos nas ruas, avenidas e espaços públicos exigindo direitos básicos que nos custam caro, como o fim da escala 6x1, o enfrentamento ao feminicídio e às diversas formas de violência, a garantia do aborto legal, além da paridade das mulheres nos espaços de decisão e de poder”, afirma.

A concentração está marcada para acontecer às 15h, na Praça do Jacaré, no centro da cidade. A caminhada seguirá pelas principais ruas do Cabo até a Praça da Estação.

Reivindicações

Neste ano, como parte das mobilizações do 8 de Março nas comunidades do município, participantes das rodas de diálogo promovidas pelo movimento feminista estão elaborando um documento com propostas de políticas públicas.

O material será entregue aos candidatos e candidatas nas próximas eleições, reivindicando melhorias na segurança pública, saúde, ampliação do número de creches, melhoria da iluminação pública e o retorno do transporte para as comunidades da Cohab, Bairro São Francisco, Garapu e Vila Claudete, entre outras demandas.