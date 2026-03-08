Inmet: confira os 52 municípios de Pernambuco com previsão de chuva forte até a segunda (9)
Os 52 municípios de Pernambuco inclusos no alerta do Inmet estão localizados em boa parte do Sertão e um pequeno trecho do Agreste
Publicado: 08/03/2026 às 10:11
Apac prevê chuva para o Agreste nesta quinta-feira (CARLOS LOPES/DP)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, às 10h deste domingo (8), alerta com previsão de chuva para 52 municípios de Pernambuco.
Eles estão distribúidos por boa parte do Sertão e algumas poucas localidades do Agreste.
Conforme previsão do Inmet, a região está com a bandeira amarela, com risco de “Perigo Potencial”.
Ou seja, chuva entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, e ventos intensos (40-60 km/h).
O alerta tem validade até as 10h desta segunda (9).
Confira os 52 municípios pernambucanos inclusos na previsão do Inmet:
Afogados da Ingazeira
Afrânio
Araripina
Belém do São Francisco
Betânia
Bodocó
Brejinho
Brejo da Madre de Deus
Cabrobó
Calumbi
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Cedro
Custódia
Dormentes
Exu
Flores
Floresta
Granito
Iguaracy
Ingazeira
Ipubi
tapetim
Jataúba
Lagoa Grande
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolina
Quixaba
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Cruz do Capibaribe
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Santa Terezinha
São José do Belmonte
São José do Egito
Serra Talhada
Serrita
Sertânia
Solidão
Tabira
Taquaritinga do Norte
Terra Nova
Trindade
Triunfo
Tuparetama
Verdejante