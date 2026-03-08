Inmet: confira os 52 municípios de Pernambuco com previsão de chuva forte até a segunda (9)

Os 52 municípios de Pernambuco inclusos no alerta do Inmet estão localizados em boa parte do Sertão e um pequeno trecho do Agreste

Apac prevê chuva para o Agreste nesta quinta-feira (CARLOS LOPES/DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, às 10h deste domingo (8), alerta com previsão de chuva para 52 municípios de Pernambuco.

Eles estão distribúidos por boa parte do Sertão e algumas poucas localidades do Agreste.

Conforme previsão do Inmet, a região está com a bandeira amarela, com risco de “Perigo Potencial”.

Ou seja, chuva entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, e ventos intensos (40-60 km/h).

O alerta tem validade até as 10h desta segunda (9).

Confira os 52 municípios pernambucanos inclusos na previsão do Inmet:

Afogados da Ingazeira

Afrânio

Araripina

Belém do São Francisco

Betânia

Bodocó

Brejinho

Brejo da Madre de Deus

Cabrobó

Calumbi

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Cedro

Custódia

Dormentes

Exu

Flores

Floresta

Granito

Iguaracy

Ingazeira

Ipubi

tapetim

Jataúba

Lagoa Grande

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Quixaba

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Terezinha

São José do Belmonte

São José do Egito

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Tabira

Taquaritinga do Norte

Terra Nova

Trindade

Triunfo

Tuparetama

Verdejante