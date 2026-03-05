Inmet atualiza previsão de chuva em Pernambuco nesta quinta (6)

Inmet indica que a chuva diminuirá em intensidade e em área atingida de Pernambuco ao longo do dia

Previsão do Inmet para Pernambuco nesta quinta-feira (5) (REPRODUÇÃO/INMET)

A atualização do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), publicada na manhã desta quinta-feira (5), prevê que a chuva em Pernambuco sofrerá uma redução ao longo do dia.

Desde o início da semana, o Inmet indicou chuva no estado em diferentes níveis de severidade e em todo o território, do litoral ao extremo Sertão.



Na publicação desta quinta, a previsão é de que haverá redução na intensidade e nas regiões atingidas.



O Inmet aponta chuva com severidade apenas de “Perigo Potencial”, entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, e ventos intensos (40-60 km/h).



A faixa amarela indicativa cobre a Região Metropolitana, zonas da mata Norte e Sul, e parte do Agreste.



Não há previsão de chuvas para a outra parte do Agreste e alguns municípios do Sertão, o que representa o trecho central do mapa pernambucano.



O restante do Sertão, até os limites com os estados do Ceará, Piauí e Bahia, segue com a indicação de chuva de “Perigo Potencial”, em amarelo.