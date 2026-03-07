"Deu a louca no Morro": festa tem alunos do Colégio Damas "fantasiados" como moradores de comunidades do Recife

Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver alunos do Colégio Damas "fantasiados" com roupas que pensam remeter a moradores de comunidades

Alunos utilizaram roupas de torcidas organizadas, chinelos, bermudões e minishorts (Reprodução/Instagram)

Alunos do Colégio Damas, localizado na Zona Norte do Recife, promoveram um evento em que participaram "fantasiados" com roupas que pensam remeter a moradores de comunidades da cidade. Intitulado "Deu a Louca no Morro", o evento foi promovido no última quinta-feira (5) no 113 Club, no Espinheiro, bairro nobre da capital pernambucana.

Em imagens publicadas nas redes sociais dos alunos e da comissão de formatura do grupo, é possível observá-los mimetizando aspectos associados à cultura periférica da cidade. Executando o "passinho", os adolescentes aparecem nas imagens utilizando fardas de torcidas organizadas, bermudões e minishorts.

Realizada pela Comissão de Formatura, a festa teve entre as atrações os MCs Abalo e Evinho, além do cantor Rodrix. "Prepara a juliette que mais tarde a gente se encontra", diz a página oficial da Comissão, referindo-se ao modelo de óculos que se tornou um forte elemento da identidade da cultura brega-funk, que surgiu nas comunidades da capital pernambucana.

Professora de Jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Fabiana Moraes classificou o episódio como um caso de "racismo recreativo". "O que pensar quando um grupo de educadores/as não vê problema no racismo recreativo? Em um local de vasta maioria branca, performar o que seria o cotidiano de locais de vasta maioria preta?", questionou a pesquisadora, em suas redes sociais.

RESPONSABILIDADE



A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) estabelece que a educação deve se basear em princípios como Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina que as escolas devem proteger os estudantes contra discriminação e constrangimento.

Além disso, as Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos do Conselho Nacional de Educação exigem que escolas combatam preconceito e estigmatização social e promovam cultura de respeito às diferenças.

Procurada pela reportagem do Diario de Pernambuco, a assessoria do Colégio Damas não emitiu posicionamento sobre o caso até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.