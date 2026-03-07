° / °
INUSITADO

Uma cobra jiboia assusta comerciantes e clientes na Feira da Sulanca, em Caruaru

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a cobra sai debaixo de um banco na calçada na Feira da Sulanca, em Caruaru

Diario de Pernambuco

Publicado: 07/03/2026 às 11:04

A cobra deu susto e foi atração na Feira da Sulanca em Caruaru/REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL

Uma cobra jiboia assustou feirantes e clientes da Feira da Sulanca, no bairro Petrópolis, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta sexta-feira (6).

Vídeo que circula nas redes sociais mostra a cobra, inicialmente, escondida embaixo de um banco na calçada.

Aos poucos, a jiboia começa a sair do esconderijo, ensaiando um passeio pelo comércio, sob os olhares de muitas pessoas.

Um homem não identificado consegue dominar o animal.

 

caruaru , cobra , feira da sulanca
