Uma cobra jiboia assusta comerciantes e clientes na Feira da Sulanca, em Caruaru
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a cobra sai debaixo de um banco na calçada na Feira da Sulanca, em Caruaru
Publicado: 07/03/2026 às 11:04
A cobra deu susto e foi atração na Feira da Sulanca em Caruaru (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)
Uma cobra jiboia assustou feirantes e clientes da Feira da Sulanca, no bairro Petrópolis, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta sexta-feira (6).
Vídeo que circula nas redes sociais mostra a cobra, inicialmente, escondida embaixo de um banco na calçada.
Aos poucos, a jiboia começa a sair do esconderijo, ensaiando um passeio pelo comércio, sob os olhares de muitas pessoas.
Um homem não identificado consegue dominar o animal.