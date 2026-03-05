Recife autoriza contratação de 44 profissionais para Hospital Veterinário; salário chega a quase R$ 6 mil

Prefeitura do Recife publicou decreto, no Diário Oficial desta quinta (5), autorizando a contratação de profissionais para o Hospital Veterinário

Prefeitura do Recife abre processo seletivo com 41 vagas para o Hospital Veterinário (Foto: Andréa Rêgo Barros/PCR)

A Prefeitura do Recife autorizou, no Diário Oficial desta quinta-feira (5), a contratação de 44 profissionais para o Hospital Veterinário do município.

Os salários variam de R$ 5.883,00 a R$ 2.099,05, de acordo com a função e a carga horária.



O decreto publicado no Diário Oficial do Recife nesta quinta não definiu quando serão abertas as inscrições e outras informações sobre a seleção, o que deve acontecer nos próximos dias via edital.



Saiba mais sobre as vagas, funções, salários e cargas horárias:



FUNÇÃO DE ANALISTA EM SAÚDE ANIMAL

ESPECIALIDADE: ORTOPEDIA

Vencimento Mensal: R$ 5.883,00

Carga Horária: 40h

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina Veterinária, em instituição reconhecida pelo MEC, Certificado ou Declaração de Conclusão de Residência em Ortopedia em instituição credenciada e com funcionamento autorizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária e Registro do Conselho Regional de Medicina Veterinária.

FUNÇÃO DE ANALISTA EM SAÚDE ANIMAL

VETERINÁRIO 40H

ESPECIALIDADE: CARDIOLOGIA

Vencimento Mensal: R$ 5.883,00

Carga Horária: 40h

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina Veterinária, em instituição reconhecida pelo MEC, Certificado ou Declaração de Conclusão de Residência em Cardiologia em instituição credenciada e com funcionamento autorizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária e Registro do Conselho Regional de Medicina Veterinária

FUNÇÃO DE ANALISTA EM SAÚDE ANIMAL

VETERINÁRIO 40H

ESPECIALIDADE: PATOLOGIA

Vencimento Mensal: R$ 5.883,00

Carga Horária: 40h

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina Veterinária, em instituição reconhecida pelo MEC, Certificado ou Declaração de Conclusão de Residência em Patologia em instituição credenciada e com funcionamento autorizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária e Registro do Conselho Regional de Medicina Veterinária.

FUNÇÃO DE ANALISTA EM SAÚDE ANIMAL

VETERINÁRIO 40H PLANTONISTA

ESPECIALIDADE: DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Vencimento Mensal: R$ 4.412,25 + Adicional de Plantão

Carga Horária: 40h (12x36h) ou outra escala equivalente definida em Portaria interna.

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina Veterinária, em instituição reconhecida pelo MEC, Certificado ou Declaração de Conclusão de Residência em Diagnóstico por Imagem em instituição credenciada e com funcionamento autorizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária e Registro do Conselho Regional de Medicina Veterinária.

FUNÇÃO DE ANALISTA EM SAÚDE ANIMAL

VETERINÁRIO 20H

ESPECIALIDADE: DERMATOLOGIA

Vencimento Mensal: R$ 2.941,50

Carga Horária: 20h

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina Veterinária, em instituição reconhecida pelo MEC, Certificado ou Declaração de Conclusão de Residência em Dermatologia em instituição credenciada e com funcionamento autorizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária e Registro do Conselho Regional de Medicina Veterinária.

FUNÇÃO DE AUXILIAR EM SAÚDE ANIMAL

AUXILIAR VETERINÁRIO

Vencimento Mensal: R$ 2.799,00

Carga Horária: 40h

Requisitos: Certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e certificado o declaração de conclusão do Curso de Auxiliar Veterinário, ou denominações equivalentes, emitido por escola técnica devidamente registrada no Conselho Regional de Medicina Veterinária.

FUNÇÃO DE AUXILIAR EM SAÚDE ANIMAL

AUXILIAR VETERINÁRIO PLANTONISTA

Vencimento Mensal: R$ 2.099,25 + Adicional de Plantão

Carga Horária: 40h (12x36h)

Requisitos: Certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e certificado ou declaração de conclusão do Curso de Auxiliar Veterinário, ou denominações equivalentes, emitido por escola técnica devidamente registrada no Conselho Regional de Medicina Veterinária.

FUNÇÃO DE TÉCNICO EM SAÚDE ANIMAL

RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA

Vencimento Mensal: R$ 3.851,78 + Adicional de Insalubridade

Carga Horária: 24h semanais

Requisitos: Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, de instituição reconhecida pelo MEC, Certificado ou Declaração de Conclusão do Curso de Técnico em Radiologia e suas denominações de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC, realizado em Instituições devidamente credenciadas pelo Sistema Federal de Ensino ou Sistemas estaduais, distrital e municipais de Ensino e Inscrição no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia.