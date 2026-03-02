Auxílios saúde e alimentação têm valores reajustados para os servidores do Recife

Resolução que reajusta em aproximadamente 5% os valores do auxílio-saúde e do auxílio-alimentação foi publicada pela Câmara do Recife no Diário Oficial

Plenário da Câmara Municipal do Recife (Marina Torres/DP Foto)

No último sábado (28), a Câmara Municipal do Recife publicou no Diário Oficial uma resolução que redefine os valores de dois benefícios destinados aos servidores públicos municipais: o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação.

O auxílio-saúde foi reajustado de R$ 1.017,52 para R$ 1.068,40, enquanto o auxílio-alimentação passou de R$ 2.017,84 para R$ 2.118,73, ambos com aumento de aproximadamente 5%.

A Resolução entrou em vigor já na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2026. O último reajuste desses benefícios havia sido realizado em 2025.

Segundo a resolução, a medida foi fundamentada em três eixos principais: primeiro, a recomposição inflacionária, buscando compensar as perdas remuneratórias decorrentes da inflação acumulada ao longo do último ano. O segundo diz respeito à valorização dos servidores, inserindo-se em uma política institucional de reconhecimento e fortalecimento da carreira pública.

Por fim, o terceiro fundamento está relacionado à melhoria da eficiência administrativa, uma vez que a valorização das condições de trabalho contribui para o aumento da produtividade, a elevação da qualidade dos serviços prestados à população, a redução de exonerações e desistências, a diminuição da rotatividade e o fortalecimento da atratividade da carreira.