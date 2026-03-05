Apac: chuva forte atinge município do Sertão de Pernambuco, que supera 50 mm em 6 horas

Conforme monitoramento da Apac, a chuva com menos intensidade atingiu vários municípios do Sertão de Pernambuco

Inmet alerta para acumulado de chuva no Grande Recife, Agreste e Zona da Mata de Pernambuco (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A chuva que castigou municípios do Agreste na quarta-feira foi para o Sertão de Pernambuco no começo desta quinta (5) e com intensidade menor. A exceção é Petrolina, que, até as 7h30, chegou a superar os 50 mm de acúmulo, em 6 horas.

Segundo o painel de monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), duas plataformas de coleta de dados pluviométricos do município registraram chuva intensa.



Na plataforma Gersino Coelho, choveu 57,6 mm. E 44,8 mm na da CEMADEM/SAMU.



A segunda localidade do Sertão onde mais choveu foi Exu, com menos da metade do acúmulo de Petrolina: 27,95 mm.



Considerando as últimas 12 horas, o segundo município que registrou chuva mais intensa foi Ipubi, com 47,05 mm.



Outras cidades sertanejas que não entram neste quadro de monitoramento em tempo real da Apac sofrem, não pela intensidade, mas pela constância da chuva.



Vídeos publicados em redes sociais mostram ruas de municípios alagadas, como no caso de Salgueiro.