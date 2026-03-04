Chuvas deixam 853 pessoas desalojadas ou desabrigadas no interior de Pernambuco
O município mais afetado é Araripina, com 262 pessoas desalojadas ou desabrigadas. A previsão é de mais chuvas até sexta-feira (6)
Publicado: 04/03/2026 às 18:54
Chuvas danificaram ruas em Gravatá, no Agreste (Foto: Eliese Henrique /Prefeitura de Gravatá)
As fortes chuvas registradas nos últimos dias em Pernambuco deixaram pelo menos 853 pessoas desalojadas ou desabrigadas em dez municípios do estado. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (4).
As cidades mais afetadas estão concentradas no Agreste e no Sertão. O maior número de ocorrências foi contabilizado em Araripina, no Sertão do Araripe, com 262 pessoas fora de casa. Em seguida aparecem Palmeirina, com 230, e Jucati, com 200 atingidos.
Também registraram impactos:
- Cachoeirinha - 87 pessoas
- Calçado - 27
- Bezerros - 18
- Jupi - 11
- Pesqueira - 10
- Bonito - 6
- Carnaíba - 2
As ocorrências incluem alagamentos e danos estruturais em imóveis, obrigando famílias a deixarem suas residências.
Parte dos atingidos está abrigada em espaços públicos organizados pelas prefeituras, enquanto outros buscaram apoio em casas de parentes ou amigos.
Nesta quarta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como “Perigo Potencial” para o estado. O alerta segue válido até as 10h da sexta-feira (6).
O aviso abrange diversas regiões de Pernambuco, incluindo a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão.