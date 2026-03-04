° / °
Chuvas deixam 853 pessoas desalojadas ou desabrigadas no interior de Pernambuco

O município mais afetado é Araripina, com 262 pessoas desalojadas ou desabrigadas. A previsão é de mais chuvas até sexta-feira (6)

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/03/2026 às 18:54

Chuvas danificaram ruas em Gravatá, no Agreste/Foto: Eliese Henrique /Prefeitura de Gravatá

As fortes chuvas registradas nos últimos dias em Pernambuco deixaram pelo menos 853 pessoas desalojadas ou desabrigadas em dez municípios do estado. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (4).

As cidades mais afetadas estão concentradas no Agreste e no Sertão. O maior número de ocorrências foi contabilizado em Araripina, no Sertão do Araripe, com 262 pessoas fora de casa. Em seguida aparecem Palmeirina, com 230, e Jucati, com 200 atingidos.

Também registraram impactos:

  • Cachoeirinha - 87 pessoas
  • Calçado - 27
  • Bezerros - 18
  • Jupi - 11
  • Pesqueira - 10
  • Bonito - 6
  • Carnaíba - 2

As ocorrências incluem alagamentos e danos estruturais em imóveis, obrigando famílias a deixarem suas residências.

Parte dos atingidos está abrigada em espaços públicos organizados pelas prefeituras, enquanto outros buscaram apoio em casas de parentes ou amigos.

Nesta quarta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como “Perigo Potencial” para o estado. O alerta segue válido até as 10h da sexta-feira (6).

O aviso abrange diversas regiões de Pernambuco, incluindo a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

