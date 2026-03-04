Dupla de assaltantes é presa após bater com moto roubada em viatura da PRF na Zona Sul do Recife

A ação aconteceu na madrugada desta quarta (4), na BR-101, no Ibura; a PRF prendeu a dupla de assaltantes que estava de posse de uma arma e uma moto roubada

PRF prendeu assaltantes que usavam moto roubada na BR-101, no Ibura (DIVULGAÇÃO/PRF)

Dois homens, de 21 e 18 anos, foram detidos na madrugada desta quarta-feira (4), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101, no Ibura, Zona Sul do Recife. A dupla estava com uma arma e uma moto roubada e foi alcançada após bater na viatura durante a tentativa de fuga.

Policiais realizavam uma fiscalização na rodovia, quando deram ordem de parada ao condutor de uma motocicleta, que desobedeceu e fugiu em alta velocidade.

Durante a fuga, o condutor acabou perdendo o controle do veículo e atingiu a viatura policial.

Os homens ficaram feridos e foram encaminhados para receber atendimento na UPA da Abdias de Carvalho. Após receber alta, foram conduzidos à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte do Recife.

A equipe descobriu que a moto portava placas clonadas e havia sido roubada no último dia 31 de janeiro próximo à estação do Barro. A arma é um revólver calibre 38 com seis munições.