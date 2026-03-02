Confira os municípios onde mais chove em Pernambuco desde a noite do domingo, segundo a Apac

Monitoramento em tempo real da Apac mostra que, nas últimas 12 horas, chove mais na Região Metropolitana e Zona da Mata Sul de Pernambuco do que no Sertão e Agreste, como estava previsto

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Foto: Rafael Vieira/DP FOTO)

A previsão era de chuva moderada para o Sertão e Agreste de Pernambuco, mas nas últimas 12 horas os maiores acúmulos de água são de outras regiões do estado.

Conforme o monitoramento em tempo real de chuvas da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), os municípios onde mais choveu da noite do domingo até o começo da manhã desta segunda (2) são:

Itapissuma, na Região Metropolitana, com 49,6 mm, e Ribeirão e Ferreiros, na Zona da Mata Sul, ambos com 44,8 mm, estão os três municípios onde

Dentre as localidades com alerta de chuva mais forte, aparece Sertânia, no Sertão de Pernambuco, com 38,6 mm.

Considerando as últimas 24 horas, o quadro muda e o município com maior acúmulo vem do Agreste: Caruaru, com 93,15 mm.

Goiana e Recife seguem com 72,6 mm e 67,34 mm, respectivamente.

Confira os municípios com maiores acúmulos até as 7h20 desta segunda-feira:

Nas últimas 12h

Itapissuma: 49,6 mm

Ribeirão: 44,8 mm

Ferreiros: 44,8 mm

Goiana: 43,2 mm

Sertânia: 38,6 mm

Timbaúba: 30,4 mm

Nas últimas 24h:

Caruaru: 93,15 mm

Goiana: 72,6 mm

Recife: 67,34 mm

Olinda: 63,26 mm

Canhotinho: 63,25 mm

