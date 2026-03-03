Estado anuncia suspensão de seleção para 133 cargos na Saúde: "força de decisão judicial"

Decisão de suspender seleção simplificada para a saúde foi publicada nesta terça (3) no Diário oficial

Secretaria de Saúde fica no Recife (Foto: Governo de Pernambuco)

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) anunciou, nesta terça-feira (3) a suspensão, por período indeterminado, da seleção pública simplificada regida pela Portaria Conjunta SAD/SES nº 02 do dia 07 de janeiro de 2026.

A meta é contratar 133 profissionais, de níveis superior e médio, que atuarão na

sede da Secretaria Estadual de Saúde.

Segundo a SES-PE, a suspensão foi determinada por “ força de decisão judicial”.

Por isso, também ficam suspensos todos os prazos previstos no cronograma anunciado no dia 7 de janeiro deste ano.

A medida foi publicada no Diário oficial desta terça.

O cronograma inicial previa vagas para os seguintes cargos: 38 Assessores Jurídicos, 32 Analistas Administrativos, 12 Administradores Hospitalares, 27 Contadores e 24 Assistentes Administrativos.