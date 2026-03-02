Recife registrou chuvas acima do esperado em fevereiro; precipitações também superaram as expectativas no Sertão

Metereologista da APAC prevê diminuição das chuvas no Sertão de Pernambuco nos meses de março e abril

Chuvas no Recife foram maiores do que o esperado pela APAC para fevereiro deste ano (Arquivo/DP)

No mês de fevereiro, o Recife registrou chuvas acima do esperado pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Segundo o meteorologista da instituição, Romilson Ferreira, as precipitações também superaram as expectativas no Sertão do estado.

“No Recife, choveu em torno de 70 milímetros de sábado para domingo. O aquecimento do Oceano Atlântico, que é moderador do clima, contribuiu para isso, intensificando nossos sistemas. Há uma convergência de baixos níveis muito forte atuando no Nordeste”, afirma Ferreira.

De acordo com o meteorologista, o período entre os meses de janeiro e abril costuma ser de chuvas no Sertão do estado. “Mesmo assim, em alguns pontos da região, as chuvas devem ter passado da média. Janeiro tinha sido muito ruim e a gente esperava um panorama de seca para fevereiro, que está sendo bom. Apesar disso, as chuvas devem diminuir nos meses de março e abril”, acrescenta Ferreira.

Ele também explica que as chuvas de granizo, registradas no mês passado em cidades como Araripina e Serra Talhada, não são incomuns para o início do ano. “Por causa de sua geografia, o sertão apresenta um tipo diferente de nuvem, chamado de cumulonimbus, que causa granizo”, coloca.

Sistema

Segundo Ferreira, a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) tem favorecido as chuvas no estado, mas seu eventual deslocamento pode causar o efeito oposto. “O VCAN tem uma expectativa de vida de até 15 dias. No momento, ele está num local em que favorece as chuvas em nossa região, em conjunto a Zona de Convergência do Atlântico Sul”, comenta.

Em razão disso, a tendência é de ocorrência de chuvas até a próxima quarta-feira (4). “Na quinta, a gente espera que haja uma redução. Já para a sexta, a previsão é de chuva, de forma geral, em Pernambuco, inclusive pela atuação do VCAN”, conclui Ferreira.

