PRF flagra 18 carneiros e ovelhas dentro de um carro no acostamento da BR-104, em Caruaru

A carga de carneiros e ovelhas dentro do carro foi recolhida pela PRF na madrugada desta terça (3). Sete animais morreram por falta de oxigênio

Carneiros e ovelhas em carro flagrado pela PRF na BR-104 (DIVULGAÇÃO/PRF)

Na madrugada desta terça-feira (3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um carro, no acostamento da BR-104, em Caruaru, com 18 carneiros e ovelhas amontoados na parte de trás do veículo. Sete estavam mortos por falta de oxigênio.



Os policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF realizavam uma ronda no Km 62 da rodovia, quando avistaram um carro estacionado no acostamento e sem ninguém por perto.



O veículo estava destravado e, ao abrir as portas e o porta-malas, a equipe se deparou com os carneiros e ovelhas amontoados e sem ventilação.



Dos 18, sete animais morreram devido ao aperto e falta de oxigênio.



Os que sobreviveram foram encaminhados ao pátio da Delegacia da PRF de Caruaru, onde receberam água e alimentação.



O destino será a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (Adagro).



O caso será encaminhado à Polícia Civil, para identificação do proprietário do veículo e adoção das medidas legais cabíveis.

