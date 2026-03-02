Recife tem maior crescimento de vagas em creche do Brasil, aponta Censo Escolar 2025

Paloma destaca que o filho teve uma boa evolução após entrar na creche (Foto: Sandy James/DP Foto)

O Recife foi o município brasileiro que mais ampliou o número de matrículas em creches (0 a 3 anos) entre 2024 e 2025, segundo dados do Censo Escolar 2025 divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na última semana.

De acordo com o levantamento, a capital pernambucana registrou crescimento de 2.545 matrículas no período, considerando todas as redes de ensino, sendo elas municipal, estadual, federal e privada, entre os 5.570 municípios brasileiros. Quando analisada apenas a rede municipal, o número de novas vagas chega a 2.946.

Entre as capitais, o Recife também apresentou o maior crescimento de matrículas na faixa etária de 0 a 3 anos, com alta de 2,07% entre 2024 e 2025. Segundo o Censo, a cidade concentrou cerca de 18% de toda a expansão registrada nas capitais que tiveram aumento no período.

No cenário estadual, Pernambuco contabilizou crescimento de 6.387 matrículas em creches. Entre os 184 municípios pernambucanos e o distrito estadual de Fernando de Noronha, 109 ampliaram a oferta, somando 9.179 novas matrículas. O Recife respondeu por 28% da expansão estadual.

Os dados apontam ainda que o total do município ficou em 2.545 matrículas porque houve redução de cerca de 400 vagas na rede privada no mesmo período.

Desde 2021, a gestão municipal afirma ter ampliado a estrutura de creches, com a abertura de mais de 100 unidades, entre construídas e conveniadas, e expansão superior a 10 mil vagas na etapa de educação infantil. O investimento estimado para o período é de R$ 150 milhões, dentro do programa Infância na Creche.

