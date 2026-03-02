Sob viaduto e margem de mangue: áreas do Recife são reaproveitadas e viram pontos de lazer e esportes

Vários pontos da capital pernambucana têm recebido novas funções em prol do uso da população

Comvida foi inaugurado sob Viaduto Capitão Temudo, na área central do Recife (Melissa Fernandes/ DP Foto)

Recife tem ressignificado espaços sem aproveitamento para locais de lazer e convivência da população. Um exemplo disso é a área embaixo do Viaduto Capitão Temudo, no bairro de São José, na área central do Recife, que recebeu uma nova pista pública de skate na última sexta (27). O aparelho se somou a um complexo de cultura, lazer e esportes inaugurado em novembro de 2025 para a Comunidade Vila do Papel.

Outros equipamentos como esse podem ser notados em vários pontos do Recife, a exemplo do Parque Linear do Rio Pina, na Zona Sul, que teve a primeira etapa entregue no último mês de dezembro. O espaço será concluído ainda neste semestre, segundo a prefeitura, contando com pista de cooper, ciclovia, parques infantis, áreas de piquenique e contemplação, academia ao ar livre, quiosques, píeres, espaço de leitura e estacionamento.

Na Zona Oeste do Recife, o Parque Alagável do Barro foi construído para amenizar os impactos da chuva na região. Nos dias sem precipitação, serve como espaço de lazer com campo de futebol, brinquedos, pista de cooper e área de convivência para os moradores da localidade. O primeiro aparelho desse tipo foi inaugurado em 2024, entre os bairros de Areias e Ipsep.

O Parque da Tamarineira, na Zona Norte da capital, também foi um espaço que trouxe uma nova opção de lazer e interação social aos moradores. A primeira etapa foi entregue em 2024, e a segunda parte já teve início das obras assinada pela Prefeitura do Recife.

Segundo a gestão municipal, a cidade já conta com aproximadamente 660 áreas de lazer, entre parques, praças e áreas verdes. Outros exemplos são os parques das Graças, também na Zona Norte; Eduardo Campos, na Zona Sul; Roque Santeiro, na Ilha de Joana Bezerra, e o Linear da rua da Aurora, no centro do Recife.

Entregas

Ainda de acordo com a Prefeitura, o investimento na requalificação de diversos espaços públicos tem o “intuito de fornecer à população opções de lazer e prática de esportes”.

Em 2025, a gestão informou que foram realizadas diversas entregas de programas de requalificação urbana.

Do Programa Mais Vida, foram entregues quatro obras em 2025: Beirinha - Areias, na Zona Oeste; Arca de Noé - Brejo da Guabiraba, na Zona Norte; e Santo Amaro, na região Central.

Do Programa ‘Tá Aprumado’ foram entregues 36 serviços, como na Praça Mário Ramos, em Casa Amarela, na Zona Norte; Rua das Saudades, em Brasília Teimosa e Parque dos Milagres, no Ibura, na Zona Sul.