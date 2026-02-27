UFRPE bre 2 mil vagas em curso gratuito sobre direitos humanos na educação integral

Formação a distância, realizada em parceria com o Ministério da Educação, é voltada a profissionais das redes públicas e oferece carga horária de 180 horas com início em abril de 2026

Encontro acontece desde as 15h na UFRPE. Foto: Peu Ricardo/DP. ()

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), está com inscrições abertas para um curso nacional gratuito de Formação Continuada em Direitos Humanos na Educação Integral. Ao todo, são ofertadas 2 mil vagas destinadas a profissionais da educação de todo o país.

A iniciativa faz parte das ações do MEC, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), e tem como objetivo qualificar profissionais das redes públicas estaduais e municipais para a promoção e defesa dos direitos humanos no contexto da educação integral.

A formação é voltada para professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares, supervisores, técnicos educacionais e profissionais de apoio que atuam no serviço público e possuem ensino superior.

O curso será realizado na modalidade a distância, com atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem da UFRPE. A proposta inclui atividades assíncronas, com acesso flexível, e encontros on-line ao vivo para interação entre alunos, professores e tutores.

Com carga horária de 180 horas e duração de seis meses, a formação será dividida em três módulos:



Educação Integral, Cidadania e Democracia;



Educação e Desenvolvimento Integral;



Educação, Diversidades e Convivência na Diferença.

A aula inaugural está prevista para 6 de abril de 2026.

Reserva de vagas

Das 2 mil vagas ofertadas, 40% serão destinadas a candidatos negros (pretos e pardos), indígenas, quilombolas e pessoas trans. Outras 10% são reservadas para pessoas com deficiência, como parte das políticas de equidade, diversidade e inclusão.

O processo seletivo ocorrerá em etapa única, com análise das informações e documentos enviados no momento da inscrição. O preenchimento das vagas seguirá a ordem cronológica de inscrição, respeitando as reservas previstas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 22 de março de 2026.