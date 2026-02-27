Audiodescrição gratuita ajuda deficientes a visitar pontos turísticos do Recife; saiba quais

Pontos turísticos do Recife, como Marco Zero, Rua do Bom Jesus, Torre Malakoff, Teatro Santa Isabel e Rua da Aurora, já contam com audiodescrição; outros quatro locais farão parte do Projeto Visões Sonoras até o fim de março

Pátio de São Pedro (MARINA TORRES/DP)

Que o Recife tem encantos mil, todo mundo já sabe. Sejam as igrejas ou os prédios históricos, que promovem essa interação entre passado e presente, ou a beleza de ruas que fazem parte do cotidiano das pessoas, a capital pernambucana vislumbra seus turistas e moradores com beleza e história.

Porém, nem todas as pessoas têm o privilégio de visualizar todo este acervo. Pensando nisso, o Projeto Visões Sonoras da Cidade desenvolveu audiodescrições gratuitas de seis pontos turísticos do Recife para pessoas com deficiência visual ou com baixa visão.

Essa iniciativa, que teve a primeira etapa concluída em 2024, está desenvolvendo mais quatro audiodescrições de lugares históricos da capital pernambucana.

Entre os locais que já têm essa tecnologia, que pode ser acessada por meio de QR codes disponíveis no site da Com Acessibilidade Comunicacional ou em algumas placas de sinalização turística desses locais, estão:

Marco Zero, Rua do Bom Jesus, Torre Malakoff, Praça da República, Fachada do Teatro de Santa Isabel e Rua da Aurora.

Outros locais estão com audiodescrições em desenvolvimento:

Pátio do Terço, Pátio de São Pedro, Mercado de São José e Parque das Esculturas.

A expectativa do projeto é que essas novas tecnologias estejam disponíveis até o fim de março.

"A audiodescrição permite alcançar construções imagéticas a partir da narrativa, possibilitando que diferentes públicos compreendam detalhes arquitetônicos, espaciais e simbólicos dos ambientes urbanos”, explicou a idealizadora do Visões Sonoras da Cidade e diretora-executiva da Com Acessibilidade Comunicacional, Liliana Tavares.

Visita guiada

Como forma de testar a tecnologia e fazer alguns reajustes, o projeto Visões Sonoras da Cidade irá realizar no dia 19 de março, a partir das 14h, uma visita guiada aberta ao público com audiodescrição ao vivo e simultânea.

A ação, que conta com o incentivo da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Secretaria de Cultura de Pernambuco, terá a presença de uma intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), garantindo acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva.

O percurso terá início no Mercado de São José, seguirá para o Pátio do Terço, depois para o Pátio de São Pedro e encerrará no Parque das Esculturas.

Após a finalização das novas audiodescrições, que estão previstas para acontecer até o final de março, o projeto será entregue à Prefeitura do Recife e à Secretaria de Cultura do Estado, para que eles fiquem responsáveis pela instalação dos QR codes nas placas de sinalização turística desses locais.

Além disso, todo trabalho realizado será armazenado no Youtube, disponibilizado em um QR Code hospedado no site da Com Acessibilidade Comunicacional.

Projeto Visões Sonoras da Cidade

Desenvolvido pela empresa Com Acessibilidade Comunicacional e financiado pelo Governo do Estado de Pernambuco, por meio do edital Funcultura, o projeto Visões Sonoras da Cidade visa garantir, conforme a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), a acessibilidade às pessoas com deficiência visual ou com baixa visão, promovendo uma melhor compreensão desses espaços de memória e cultura da capital pernambucana.

Entre os aspectos que estão presentes na audiodescrição e que promovem uma imersão nos pontos turísticos do Recife, estão o ambiente ao redor, a fachada dos locais, estética arquitetônica, tamanho, cores, materiais utilizados, além de detalhes históricos que ajudam a compreender visualmente o espaço.

Segundo Liliana Tavares, durante o desenvolvimento dessas “paisagens sonoras” são realizadas visitas técnicas nos locais, pesquisas históricas, tradução, elaboração de roteiro, revisão, gravação e edição.

A ideia de realizar o projeto surgiu a partir da convivência com pessoas cegas ou com baixa visão, na qual se percebeu que esses indivíduos tinham referências apenas do nome dos lugares, mas não tinham noção da aparência, das formas, das cores, dos materiais, da estética e do tamanho desses locais.

Apesar de ter desenvolvido a iniciativa, a Com Acessibilidade Comunicacional não tem números exatos sobre quantas pessoas acessaram essa tecnologia. Porém, a empresa afirma que o projeto beneficia desde moradores e visitantes do Recife, incluindo pessoas neurodivergentes.

"A paisagem também é uma forma de identidade, de se sentir pertencente ao local que se habita. E com essa segunda etapa, além de expandirmos nossa ação, deixamos um importante legado para a capital pernambucana, buscando posicioná-la como um exemplo de que a acessibilidade pode e deve ser considerada uma prioridade social pelo setor público", destacou Liliana Tavares.

Com Acessibilidade Comunicacional

A Com Acessibilidade Comunicacional é uma empresa que presta serviços de audiodescrição e interpretação de Libras, além de consultoria para projetos culturais.

Entre as integrantes que fazem parte do projeto Visões Sonoras da Cidade, estão a consultora de audiodescrição cega, Michelle Alheiros, e a consultora de conteúdo surda, Mariana Hora.