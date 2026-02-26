Inmet: todo estado com risco de forte chuva, que deve ser mais rigorosa no Sertão e Agreste de Pernambuco
Conforme o Inmet, 61 municípios do Sertão e Agreste estão com bandeira laranja e risco de chuva com severidade "Perigo", podendo chegar a 100 mm de acúmulo de água nesta quinta (26) e sexta
Publicado: 26/02/2026 às 11:29
Apac prevê chuva para o Agreste nesta quinta-feira (CARLOS LOPES/DP)
O mapa de Pernambuco aparece dividido entre as cores laranja e amarelo no portal do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Na atualização da manhã desta quinta-feira (26), o Inmet coloca todo o estado com previsão de chuva até o final da noite da sexta.
O que diferencia é a intensidade, o grau de severidade.
61 municípios do Sertão e parte do Agreste estão sob bandeira laranja, risco de “Perigo”, com possibilidades de acúmulo de água entre 30 e 60 mm, a hora, ou 50 e 100 mm/dia. Além de ventos intensos (60-100 km/h).
Os outros 123 municípios, com outra parte do Agreste, Região Metropolitana e zonas da mata Norte e Sul, aparecem em amarelo, risco de “Perigo Potencial.
A classificação do Inmet indica chuva entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, e ventos intensos (40-60 km/h).
O começo da manhã desta quinta (26) registrou acúmulo de chuva superior a 100 mm, em 12 horas, em municípios do Sertão e Agreste de Pernambuco.
O que pode se repetir ao longo do dia e na sexta.
Confira os municípios do Agreste e Sertão onde mais deve chover no estado:
Afogados da Ingazeira
Afrânio
Águas Belas
Araripina
Arcoverde
Belém do São Francisco
Betânia
Bodocó
Brejinho
Buíque
Cabrobó
Calumbi
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Cedro
Custódia
Dormentes
Exu
Flores
Floresta
Granito
Ibimirim
Iguaracy
Inajá
Ingazeira
Ipubi
Itacuruba
Itaíba
Itapetim
Jatobá
Lagoa Grande
Manari
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Pedra
Petrolândia
Petrolina
Quixaba
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Santa Terezinha
São José do Belmonte
São José do Egito
Serra Talhada
Serrita
Sertânia
Solidão
Tabira
Tacaratu
Terra Nova
Trindade
Triunfo
Tupanatinga
Tuparetama
Verdejante