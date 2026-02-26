Inmet: todo estado com risco de forte chuva, que deve ser mais rigorosa no Sertão e Agreste de Pernambuco

Conforme o Inmet, 61 municípios do Sertão e Agreste estão com bandeira laranja e risco de chuva com severidade "Perigo", podendo chegar a 100 mm de acúmulo de água nesta quinta (26) e sexta

Apac prevê chuva para o Agreste nesta quinta-feira (CARLOS LOPES/DP)

O mapa de Pernambuco aparece dividido entre as cores laranja e amarelo no portal do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na atualização da manhã desta quinta-feira (26), o Inmet coloca todo o estado com previsão de chuva até o final da noite da sexta.



O que diferencia é a intensidade, o grau de severidade.



61 municípios do Sertão e parte do Agreste estão sob bandeira laranja, risco de “Perigo”, com possibilidades de acúmulo de água entre 30 e 60 mm, a hora, ou 50 e 100 mm/dia. Além de ventos intensos (60-100 km/h).



Os outros 123 municípios, com outra parte do Agreste, Região Metropolitana e zonas da mata Norte e Sul, aparecem em amarelo, risco de “Perigo Potencial.



A classificação do Inmet indica chuva entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, e ventos intensos (40-60 km/h).



O começo da manhã desta quinta (26) registrou acúmulo de chuva superior a 100 mm, em 12 horas, em municípios do Sertão e Agreste de Pernambuco.



O que pode se repetir ao longo do dia e na sexta.



Confira os municípios do Agreste e Sertão onde mais deve chover no estado:



Afogados da Ingazeira

Afrânio

Águas Belas

Araripina

Arcoverde

Belém do São Francisco

Betânia

Bodocó

Brejinho

Buíque

Cabrobó

Calumbi

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Cedro

Custódia

Dormentes

Exu

Flores

Floresta

Granito

Ibimirim

Iguaracy

Inajá

Ingazeira

Ipubi

Itacuruba

Itaíba

Itapetim

Jatobá

Lagoa Grande

Manari

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Pedra

Petrolândia

Petrolina

Quixaba

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Terezinha

São José do Belmonte

São José do Egito

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Tabira

Tacaratu

Terra Nova

Trindade

Triunfo

Tupanatinga

Tuparetama

Verdejante