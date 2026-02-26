Integrantes de quadrilha que aplicava golpes em idosos são condenados em Serrita, Sertão de Pernambuco

Segundo a denúncia do MPPE, os integrantes da quadrilha abordavam idosos oferecendo ajuda falsa no caixa eletrônico para, discretamente, trocar o cartão original por outro no Sertão de Pernambuco

Prédio do MPPE no Recife. (Foto: Divulgação/MPPE)

Seis integrantes de uma quadrilha que aplicava golpes em idosos no Sertão do estado foram julgados e condenados pela Vara da Comarca de Serrita, em ação penal movida pela Promotoria de Justiça, do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

O grupo, que atuava em cidades como Serrita, Cedro e Parnamirim, utilizava uma estrutura organizada com divisão de tarefas para furtar cartões e realizar empréstimos fraudulentos em agências bancárias.



A atuação conjunta do MPPE com as polícias Civil e Militar converteu as investigações complexas e provas digitais em uma punição efetiva.



Segundo a denúncia do MPPE, os criminosos abordavam vítimas vulneráveis oferecendo ajuda falsa no caixa eletrônico para, discretamente, trocar o cartão original por outro.



Com o cartão verdadeiro e a senha, realizavam saques e contratações de crédito indevidas; em um dos casos, o prejuízo de uma vítima idosa chegou a quase R$ 10 mil.



As penas aplicadas pela Justiça aos seis integrantes da organização criminosa, na referida ação penal, variam conforme a participação de cada membro, com a liderança do grupo recebendo uma condenação de mais de 8 anos de reclusão.



Além da prisão, foi determinada a reparação dos danos materiais à vítima.



“Essa vitória é fruto de um trabalho integrado de inteligência entre o MPPE e as polícias Civil e Militar, que uniram esforços para identificar o modus operandi e a hierarquia do grupo”, explica o promotor de Justiça Leon Klinsman Farias Ferreira.