Passagem no PIX: Alepe aprova lei que amplia método de pagamento de tarifas de ônibus no Grande Recife
Passageiros de viagens intermunicipais também poderão realizar pagamento de tarifas no PIX, além dos passageiros das linhas de ônibus do Grande Recife
Publicado: 25/02/2026 às 11:20
PIX e outras modalidades digitais poderão ser utilizados por passageiros para pagamento das tarifas de ônibus no Grande Recife e em viagens intermunicipais (Foto: Priscillla Melo/Acervo DP)
A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), aprovou uma lei que adiciona o PIX e outras modalidades digitais como métodos de pagamento de passagens de ônibus no Grande Recife e em viagens intermunicipais. A legislação foi assinada nesta terça (24) e entrará em vigor 90 dias após a publicação.
De acordo com o documento, os operadores do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife - STPP/RMR deverão se organizar para promover a universalização do recebimento das tarifas por meio de pagamento instantâneo, como o PIX, ou por outras modalidades digitais.
A regra ainda garante que usuários do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Pernambuco - STCIP/PE têm direito de realizar o pagamento das tarifas de transporte por PIX e “demais modalidades eletrônicas reconhecidas”.
A proposta é de autoria do deputado estadual Wanderson Florêncio (SD). Após ser sancionada, entrará em vigor após 90 dias da publicação.