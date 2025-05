Edilene Soares deixará a Secretaria de Educação de Olinda

Durante a gestão da professora Edilene Soares na Secretaria de Educação de Olinda, o município registrou crescimento no Ideb./Reprodução/Instagram

A Prefeitura de Olinda anunciou que a Secretária de Educação do Município, a professora Edilene Soares, ficará na pasta somente até a próxima quinta-feira (15). Procurada pela redação do Diario, a gestão municipal não informou a razão da mudança, nem o nome de quem vai ocupar o cargo. A troca será feita dentro de um cenário de pressão e cobrança dos professores, que reivindicam reajustes salariais e melhores condições de trabalho.

“Até o ano passado, a gente tinha uma relação dialógica com maior regularidade com a professora Edilene, mas percebemos que na gestão de Mirella existem mais dificuldades de comunicação, além de um agravamento das condições de trabalho e de funcionamento das escolas. Não vemos a saída de Edilene como uma solução, porque é uma questão da gestão da Prefeitura de Olinda. Já procuramos o Chefe de Gabinete da prefeita, mas não deixam a gente conversar com ela”, explica Márcia Vieira, diretora financeira do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Olinda, o Sinpmol.

De acordo com a sindicalista, desde que Mirella Almeida (PSD) assumiu a Prefeitura não há dados básicos disponíveis sobre investimentos e recursos para as escolas, nem mesmo o controle de quantos professores estão atuando na rede de ensino municipal. Além disso, uma das principais queixas do Sinpmol é a falta de previsão para pagar o reajuste dos salários de acordo com a Lei de Plano de Cargos e Salários e Plano de Carreira.

“Vamos ter uma assembleia no dia 15/05 para decretar o estado de greve, que deve se iniciar na segunda-feira (19). Mas independente desse movimento, já existem escolas completamente paradas por falta de condições de funcionamento”, ressalta Márcia. Segundo ela, faltam materiais de limpeza e instrumentos de trabalho para os professores, além da merenda de má qualidade.

Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura de Olinda agradeceu a professora Edilene Soares pela sua gestão na pasta, que elevou o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) municipal de 4,5, em 2017, para 5,3, em 2023. O texto ainda diz que a mudança marca um momento de renovação, alinhada ao compromisso da gestão em buscar novas perspectivas e estratégias para enfrentar os desafios da educação municipal.

PREFEITURA RESPONDE ÀS RECLAMAÇÕES

Em resposta às questões apontadas pelo Sinpmol para esta reportagem, a Prefeitura de Olinda enviou outra nota ao Diario em que diz que a mesa de negociação salarial com educadores se mantém aberta ao diálogo e afirma que as unidades de ensino estão em funcionamento, com algumas submetidas a planos de requalificação “sem prejuízo ao calendário de aulas”.

No texto, a Prefeitura também diz que uma equipe permanente de manutenção assegura as necessidades pontuais dos prédios, prezando sempre pela integridade e segurança. Sobre a ausência de materiais de limpeza e de trabalho dos professores, a gestão alega que segue distribuindo todo o material necessário em toda a Rede Municipal, assim como o fornecimento alimentar com acompanhamento das condições nutricionais e de qualidade.

A gestão ainda diz que mantém um programa de valorização dos profissionais de educação e que tem realizado concursos públicos para garantir o quantitativo de professores, contando com mais de 270 docentes convocados na chamada mais recente. A nota é encerrada reforçando que Olinda ficou em terceiro lugar no Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (Sepe) entre estudantes do 2º e 5º ano.