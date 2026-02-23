Batida frontal na BR-316, em Araripina, deixa dois mortos e dois feridos nesta segunda (23)
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há suspeita de que o Siena teria acessado a contramão, causando a batida frontal, em Araripina, na manhã desta segunda-feira, com dois mortos
Publicado: 23/02/2026 às 13:11
Batida frontal deixou dois mortos e dois feridos na BR-316, em Araripina (DIVULGAÇÃO/PRF)
Uma batida frontal entre dois carros, na BR-316, em Araripina, no extremo oeste do Sertão de Pernambuco, deixou dois mortos e uma ferida, no começo da manhã desta segunda (23).
Por volta das 9h30, a PRF foi acionada para atender um sinistro no Km 5 da BR 316, em Araripina, a cerca de cinco quilômetros de Marcolândia-PI.
Foi uma colisão frontal entre um Siena, suspeito de acessar a contramão, e um Corolla, que, na sequência da batida, ainda atingiu um caminhão.
O condutor e um passageiro do Siena faleceram no local.
Um segundo passageiro do Siena ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Regional de Ouricuri.
No Corolla, a motorista ficou ferida e também foi encaminhada para o HRO.
O motorista do caminhão não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.