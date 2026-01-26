Vacina contra a dengue estará disponível para crianças e adolescentes nesta semana, diz Secretaria de Saúde

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), as primeiras 30 mil doses da vacina contra a dengue foram encaminhas para os municípios de Pernambuco

Vacina contra a dengue (Paulo Pinto/Agência Brasil)

As crianças e adolescentes, entre 10 e 14 anos, residentes em Pernambuco, poderão ser vacinadas contra a dengue a partir desta semana.



É o que informa a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, que direcionou a ampliação da estratégia para todos os municípios do país.



As primeiras 30 mil doses do imunizante, contra os quatro sorotipos da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), já foram encaminhadas, por meio do Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE), aos gestores municipais.



Assim que estejam de posse das vacinas já podem iniciar suas ações.



A estimativa populacional para esta faixa etária no estado é de 656.399 pessoas e a proteção completa acontece após a aplicação em duas doses (D1 e D2), com intervalo de três meses entre elas.