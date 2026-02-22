Drilha comandada por João Gomes leva multidão para a Rua da Aurora neste domingo (22)

Evento contou com participações de artistas como Zé Vaqueiro e Nena Queiroga, marcando o ponto de encontro entre os ciclos juninos e carnavalescos

João Gomes comanda Drilha na Rua da Aurora e abre as portas pro ciclo junino (Francisco Silva/DP Foto)

Uma multidão vestida de roupa xadrez e chapéu de palha encheu a Rua da Aurora na tarde deste domingo (22) para acompanhar a Drilha liderada pelo cantor João Gomes. O artista subiu no trio elétrico por volta das 13h30 para comandar o evento, que contou com as participações de Zé Vaqueiro, Mestrinho, Nena Queiroga, Ruan Vaqueirinho, Dorgival Dantas, entre outros convidados.

O repertório já passou por sucessos de João Gomes, como “Eu tenho a senha”, e de seus convidados, como “Coladin”, de Zé Vaqueiro. E como manda a canção, os casais dançaram muito forró agarradinhos e grupos fizeram coreografias clássicas das quadrilhas de São João, como o túnel.

A professora Marta Francilady, de 51 anos, dançava com o parceiro, o analista de suprimentos Leandro Lopes, 41. Fãs de João Gomes, o casal contou que chegou para a festa às 13h para acompanhar toda a Drilha ao som do forró. “Nós já estamos no clima do São João”, afirmou Marta, já se afastando para dançar “Fogo Sem Fuzil”, um dos sucessos de Luiz Gonzaga.

Também dançando forró, a professora Wilda Cruz, 53, contou que o domingo teve um sabor especial para ela e o marido, o autônomo Joscelmo Pinheiro. “Estamos comemorando hoje 28 anos de casados”, disse Wilda, que brincou que eles estavam vestidos de “par de jarro”. “E João Gomes é uma trilha sonora não só para nosso aniversário, é de janeiro a janeiro”, completou.

A música “Frevo Mulher”, que tem versões tanto para o período de carnaval, como para o período junino, também foi lembrada ao lado de Nena Queiroga, marcando o ponto de encontro entre os dois ciclos festivos.

“Eu amo carnaval e amo São João”, afirmou a cuidadora Elisangela Vasconcelos, 53. Ela, que estava vestida de cangaceira com a bandeira de Pernambuco, disse que acabou ficando gripada após a folia de momo, mas isso não a impediu de marcar presença na Drilha de João Gomes, de quem ela diz ser fã.

“Eu tinha que vir hoje porque eu tenho muito orgulho disso aqui, da nossa cultura”, falou enquanto apertava a bandeira do estado. “Eu já cantei muito, mas, se dependesse de mim, ele ficaria aqui até de noite”, completou.

Projeto São João Gomes

A Drilha na Rua da Aurora abre o novo projeto de João Gomes, denominado São João Gomes, que promete promover, entre fevereiro e junho, uma série de eventos juninos, como o show Pé de Serrita, que irá percorrer algumas cidades do Nordeste; e a Vila São João Gomes, que deve realizar edições internacionais. Ambos os eventos ainda não tiveram datas e locais divulgados.

Segundo a organização, a “Drilha de São João Gomes” propõe resgatar a tradição de trios elétricos de forró que comandavam as celebrações pré-juninas em várias cidades do interior de Pernambuco entre 1990 e início dos anos 2000, tendo como um dos grande nomes desse evento o cantor Elifas Júnior, considerado o “Rei das Drilhas”.